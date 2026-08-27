Mikill fjöldi fólks safnaðist saman fyrir utan Konungshöllina í Ósló í dag og beið fregna af Haraldi Noregskonungi en heilsufarsástand hans hrakar enn og er sagt „mjög alvarlegt.“ Íslendingur sem staddur er í Ósló segir að blómvendir þar í borg hafi klárast í búðum og lýsir ástandinu fyrir framan höllina eins og á þjóðhátíðardegi.
Valgeir Magnússon hefur verið með annan fótinn í Ósló síðustu fimm árin og segir viðbrögð Norðmanna við fregnum af heilsu Haraldar koma sér á óvart.
Hinn 89 ára Haraldur hefur legið inni á spítala síðan 17. ágúst, þar sem hann hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms. Hann hefur tekið sýklalyf vegna sjúkdómsins.
„Ég vissi alveg hvað hann er mikilvægur fólki en það kemur mér á óvart þetta ofboðslega magn af fólki sem kom að höllinni í dag. Það er svona af því að maður er ekki alinn upp við konungsveldi. Þá finnst manni þetta pínu skrýtið sko. Svona persónur eru bara svona fígúrur í okkar lífi,“ segir Valgeir.
Sumir komi og staldri stutt við og leggi blóm á torgið fyrir framan höllina, aðrir, þar á meðal fjölmiðlar, bíði fregna.
Þetta er mun meira en ég átti von á en ég tengi rosalega við tilfinningarnar. Ég finn tilfinninguna sem er í loftinu.
Sonja Noregsdrottning sé komin heim í höllina og Valgeir segir það benda til þess að líðan Haraldar sé stöðug en hann býst við að morgundagurinn verði svipaður.
Fólk sem hafði hugnast að kaupa blómvönd og leggja við höllina hafi lent í því að blómabúðir væru orðnar uppiskroppa með blóm.
„Þannig að núna eru örugglega allar blómabúðir að reyna að redda blómum héðan og þaðan. Það eru örugglega einhverjir trukkar að keyra núna í nótt á milli staða bara til að koma blómum á rétta staði svo það sé hægt að selja blóm á morgun.
Blendnar tilfinningar séu meðal fólks. Bæði sé fólk þakklátt honum og stolt en einnig kvíðið fyrir framhaldinu.
„Ég tek líka eftir því að fólk er bæði sorgmætt yfir þessum mikla manni sem er að kveðja og er líka þakklátt fyrir að hann hafi verið konungur vegna þess að fólk var ofsalega stolt af honum. En það er ofsalegur kvíði yfir því hvað taki við.
Hákon er vinsæll og hann á eflaust eftir að vera góður konungur. En fólk er bara ennþá talsvert efins um Mette-Marit og það leyfir sér ekki að segja það í dag upphátt.“
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Haraldur tali inn í þjóðarsál Noregs og hafi leiðbeint þjóðinni í ýmsum siðferðismálum. Jafnframt sé hann brautryðjandi í jafnréttismálum.
„Þannig að Norðmenn voru ofsalega stoltir af því að vera Norðmenn og hann er tákn þess hvað það er að vera Norðmaður. Þá talar maður og hugsar eins og Haraldur.
Sonja konan hans er alveg ofboðslega vinsæl. Þau eru alþýðleg þrátt fyrir að vera konungsfólk. Þau voru bæði líka mikið útivistarfólk, sem er þjóðarsálin. Hann keppti á Ólympíuleikum og hún var fjallgöngukona.“
Hákon krónprins, sonur Haraldar, er ríkisstjóri í fjarveru föður síns en Haraldur hefur verið konungur síðan 1991. Hann og Sonja drottning eiga tvö börn, Hákon krónprins og Mörthu Lovísu prinsessu. Mette-Marit krónprinsessa og eiginkona Hákonar gekkst nýverið undir vel heppnaða lungnaígræðslu en hún greindist með lungnasjúkdóm sem kallast lungnatrefjun fyrir um ári síðan.