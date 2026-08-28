Brynjar tekur við af Líf

Brynjar Níelsson er nýr formaður stjórnar Faxaflóahafna en ný stjórn var kjörin á framhaldsaðalfundi félagsins 26. ágúst. Fimm af sjö aðalmönnum stjórnar eru nýir.
Úr stjórninni hverfa Líf Magneudóttir, fráfarandi formaður, Hildur Björnsdóttir, fráfarandi varaformaður, og Már Másson fyrir hönd Reykjavíkurborgar, Helga Harðardóttir fyrir hönd Hvalfjarðarsveitar og Guðmundur Ingþór Guðjónsson fyrir hönd Akraneskaupstaðar.
Ragnheiður H. Magnúsdóttir situr áfram sem óháður stjórnarmaður fyrir hönd Reykjavíkurborgar og Páll Brynjarsson sem sameiginlegur óháður fulltrúi Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar og Hvalfjarðarsveitar.
Stjórnin er skipuð sjö fulltrúum eigenda félagsins sem eru Reykjavíkurborg, Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit og Borgarbyggð.
Fyrir hönd Reykjavíkurborgar sitja nú í stjórn:
Aðalmenn:
Varamenn:
Fyrir hönd Akraneskaupstaðar:
Fyrir hönd Hvalfjarðarsveitar:
Sameiginlegur óháður fulltrúi Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar og Hvalfjarðarsveitar: