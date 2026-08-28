Innlent

Brynjar tekur við af Líf

Lovísa Arnardóttir skrifar
Brynjar situr í borgarstjórn fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og Líf fyrir hönd Vinstrisins.
Brynjar situr í borgarstjórn fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og Líf fyrir hönd Vinstrisins. Vísir/Vilhelm

Brynjar Níelsson er nýr formaður stjórnar Faxaflóahafna en ný stjórn var kjörin á framhaldsaðalfundi félagsins 26. ágúst. Fimm af sjö aðalmönnum stjórnar eru nýir.

Úr stjórninni hverfa Líf Magneudóttir, fráfarandi formaður, Hildur Björnsdóttir, fráfarandi varaformaður, og Már Másson fyrir hönd Reykjavíkurborgar, Helga Harðardóttir fyrir hönd Hvalfjarðarsveitar og Guðmundur Ingþór Guðjónsson fyrir hönd Akraneskaupstaðar.

Ragnheiður H. Magnúsdóttir situr áfram sem óháður stjórnarmaður fyrir hönd Reykjavíkurborgar og Páll Brynjarsson sem sameiginlegur óháður fulltrúi Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar og Hvalfjarðarsveitar.

Stjórnin er skipuð sjö fulltrúum eigenda félagsins sem eru Reykjavíkurborg, Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit og Borgarbyggð.

Fyrir hönd Reykjavíkurborgar sitja nú í stjórn:

Aðalmenn:

  • Brynjar Níelsson, formaður
  • Regína Ásvaldsdóttir
  • Anna Björk Bjarnadóttir, óháður stjórnarmaður
  • Ragnheiður H. Magnúsdóttir, óháður stjórnarmaður

Varamenn:

  • Bjarni Eggerts Guðjónsson
  • Bjarnveig Birta Bjarnadóttir
  • Helena Westhöfer Óladóttir, óháður stjórnarmaður
  • Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir, óháður stjórnarmaður.

Fyrir hönd Akraneskaupstaðar:

  • Aðalmaður: Líf Lárusdóttir
  • Varamaður: Guðmundur Ingþór Guðjónsson

Fyrir hönd Hvalfjarðarsveitar:

  • Aðalmaður: Haraldur Benediktsson
  • Varamaður: Guðrún Sigríður Gísladóttir

Sameiginlegur óháður fulltrúi Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar og Hvalfjarðarsveitar:

  • Aðalmaður: Páll Brynjarsson
  • Varamaður: Hrafnhildur Tryggvadóttir
Reykjavík Hafnarmál

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