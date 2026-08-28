Robert Tomasz hefur verið dæmdur til að dvelja í fangelsi í fjögur og hálft ár fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Hann játaði sök fyrir dómara.
Þann 31. júlí 2026 reyndi Tomasz að flytja inn 4,5 lítra af amfetamínbasa á vökvaformi með styrkleika 40 til 45 prósent. Hann kom sem farþegi til Íslands í gegnum Keflavíkurflugvöll en efnið faldi hann í sex vínflöskum í farangri sínum.
Málið var tekið fyrir af Héraðsdómi Reykjaness þann 27. ágúst. Tomasz játaði sök samkvæmt ákæru og gekkst við því að hafa staðið að innflutningi fíkniefnanna.
Af rannsóknargögnum málsins mátti ekki sjá að hann hefði sjálfur verið eigandi fíkniefnanna né að hann hefði séð um skipulagningu innflutningsins. Einungis hafi hann samþykkt að flytja efnin til landsins gegn greiðslu.
Hann var því dæmdur til að sæta fangelsisvist í fjögur og hálft ár. Hann þarf að greiða rúma 1,8 milljónir króna í sakarkostnað, þar með taldar eru 1,2 milljónir sem fara í þóknun verjanda hans.