Enn liggur ekki fyrir hvort hægt verði að nota nýja vatnslögn til Eyja, sem skemmdist við útlagningu aðra helgina í ágúst. Heildarkostnaður við lögnina er áætlaður 3,1 milljarður króna.
Greint var frá því þann 11. ágúst að tjón hefði orðið á NSL-4 almannavarnalögn til Vestmannaeyja þegar unnið var að útlagningu hennar. Lögninni er ætlað að tryggja öruggari vatnsöflun fyrir íbúa Vestmannaeyja eftir að skemmdir urðu á neysluvatnslögn til Eyja árið 2013.
Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar, sagði í samtali við fréttastofu þann 14. ágúst að koma myndi í ljós eftir hálfan mánuð hvort hægt yrði að nota lögnina. Nú er hálfur mánuður liðinn en Íris segir í stuttu samtali við Vísi að ekkert nýtt sé að frétta í þeim efnum.
Fjallað var um lögnina á fundi bæjarráðs Vestmannaeyjabæjar á mánudag. Í fundargerð kemur fram að kostnaður vegna almannavarnalagnar NSL-4 nemi um 1,75 milljörðum króna og að óframkomnir reikningar og áætlaður kostnaður til verkloka nemi um 1,36 milljörðum. Þá hafi ríkissjóður lagt verkefninu til samtals 800 milljónir króna eins og staðan er í dag en ekki sé enn komin niðurstaða í viðræður við innviða-, dómsmála- og fjármálaráðuneytið um frekari aðkomu ríkisins að fjármögnun almannavarnalagnarinnar NSL-4 þrátt fyrir ítrekun þar um eftir síðasta fund ráðsins.
Heiðar Ásberg Atlason lögmaður hafi á fundinum farið yfir ferli varðandi beiðni Vestmannaeyjabæjar til fjármálaráðuneytis um undanþágu frá opinberum gjöldum vegna kaupa og innflutnings á almannavarnalögninni. Beiðnin hafi verið send til ráðuneytisins fyrir rúmu ári og hafi verið ítrekuð nokkrum sinnum en engin svör hafi borist. Nú liggi fyrir að Vestmannaeyjabær þurfi að greiða tolla vegna innflutnings almannavarnalagnarinnar ef ekki verður veitt umbeðin undanþága sem fyrst.
Þá segir að Heiðar Ásberg hafi farið yfir stöðu máls vegna tjóns sem varð á almannavarnalögninni. Fram hafi komið að tjónið hefði verið tilkynnt vátryggjendum án tafar og að aðgerðir Vestmannaeyjabæjar hefðu verið unnar í samráði við þá, með það að markmiði að takmarka tjón og halda tryggingavernd óskertri.
Umfang tjónsins liggi ekki endanlega fyrir og muni skýrast eftir prófanir, frekari skoðun lagnarinnar og gagnaöflun, meðal annars frá framleiðanda. Næstu skref felist í áframhaldandi gagnaöflun, samskiptum við vátryggjendur og rýni á væntanlega skýrslu Subsea7, fyrirtækisins sem vann að útlagningu lagnarinnar.
Vatnshópurinn, sem í sitji allir oddvitar framboða, hafi fundað þrisvar sinnum vegna málsins með lögfræðingum og verkefnastjórum.Innviðaráðuneytið hafi verið upplýst um stöðuna, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og formaður almannavarnanefndar Vestmannaeyjabæjar hafi verið upplýst reglulega um stöðu mála.