Jón Hrói Finnsson hefur verið ráðinn sveitarstjóri Langanesbyggðar. Greint er frá ráðningu hans í tilkynningu á vef sveitarfélagsins.
Þar kemur fram að sveitarstjórn hafi samþykkt ráðninguna á fundi í dag og hún taki gildi næsta þriðjudag, 1. September.
Í tilkynningu kemur jafnframt fram að Jón Hrói er stjórnsýslufræðingur og hefur áður starfað sem sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps og Þingeyjarsveitar, sviðsstjóri velferðarsviðs Akraneskaupstaðar og Búsetusviðs Akureyrarbæjar, auk þess að starfa sem stjórnsýslu- og rekstrarráðgjafi, nú síðast hjá KPMG.
Starfið var fyrst auglýst í júní en enginn talinn hæfur af þeim sex sem sóttu um. Staðan var því auglýst að nýju.
Sveitarstjórn Langanesbyggðar hefur ákveðið kanna hug íbúa til áforma um gerð vindmyllugarða í sveitarfélaginu og iðnaðarsvæðis við Finnafjörð í tengslum við gerð stórskipahafnar. Málið þykir heitt meðal íbúa en oddvitinn segir niðurstöðurnar verða hafðar til hliðsjónar við framhald málsins.
Oddviti Langanesbyggðar, Sigurður Þór Guðmundsson, var síðasti maður sem komst inn í sveitarstjórn í kosningunum í gær. Kosningarnar í Langanesbyggð voru óbundnar en þá eru engir framboðslistar lagðir fram heldur geta kjósendur kosið hvaða kjörgenga íbúa sem er.