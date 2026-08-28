Innlent

Jón Hrói nýr sveitar­stjóri í Langanesbyggð

Lovísa Arnardóttir skrifar
Jón Hrói tekur við á þriðjudag.
Jón Hrói tekur við á þriðjudag. Langanesbyggð

Jón Hrói Finnsson hefur verið ráðinn sveitarstjóri Langanesbyggðar. Greint er frá ráðningu hans í tilkynningu á vef sveitarfélagsins.

Þar kemur fram að sveitarstjórn hafi samþykkt ráðninguna á fundi í dag og hún taki gildi næsta þriðjudag, 1. September.

Í tilkynningu kemur jafnframt fram að Jón Hrói er stjórnsýslufræðingur og hefur áður starfað sem sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps og Þingeyjarsveitar, sviðsstjóri velferðarsviðs Akraneskaupstaðar og Búsetusviðs Akureyrarbæjar, auk þess að starfa sem stjórnsýslu- og rekstrarráðgjafi, nú síðast hjá KPMG.

Starfið var fyrst auglýst í júní en enginn talinn hæfur af þeim sex sem sóttu um. Staðan var því auglýst að nýju. 

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