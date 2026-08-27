Norðmenn fylgjast grannt með atkvæðagreiðslunni á Íslandi 29. ágúst um aðildarviðræður við Evrópusambandið, ekki síst sjávarútvegsmenn. Snorre Rein, norskur stjórnmálaáhrifavaldur úr röðum sósíaldemókrata, er viðmælandi dagsins í Vísi að viðræðum.
Hann segir að nokkur viðsnúningur gæti orðið í afstöðu Norðmanna til Evrópusambandsins næði Ísland einhvers konar undanþágum í hugsanlegum aðildarviðræðum.
Hann segir margt líkt milli atkvæðagreiðslunnar hér á landi og annars vegar atkvæðagreiðslunnar í Noregi 1994 þar sem Norðmenn felldu tillögu um Evrópusambandsaðild og hins vegar Brexit-atkvæðagreiðslunnar árið 2016, þegar Bretar ákváðu að ganga út úr sambandinu.
Það vekur forvitni Snorre að hér á landi virðast stærri fjármálaöfl, að hans sögn, hafa fylkt sér á bak við nei-hliðina.
„Hið gagnstæða hefði gerst í Noregi ef kosið yrði í dag,“ segir hann.
Snorre segir norskan iðnað hafa verið mjög klofinn í afstöðu sinni til samningsins sem lá fyrir árið 1994. Stóriðjan og olíu- og náttúrugasvinnslan hafi verið í megindráttum hlynnt aðild en sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn ekki.
Það sé því fylgst grannt með málum á Íslandi.
„[Árið 1994] var sjávarútvegurinn mjög efins með þetta. En það er hreyfing á því núna. Ég held að ef Evrópusambandið gæfi Íslandi eitthvað eftir hvað sjávarútveginn varðar, eins og við fengum eiginlega árið 1994 með okkar samningi, en ef þið fáið enn skýrari undanþágur þá held ég að norski sjávarútvegurinn væri mjög jákvæður.“
„Ég hef fengið merki frá félögunum um að þeir fylgist grannt með,“ segir Snorre.