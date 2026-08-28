Afmælispartý Bylgjunnar í beinni

Útvarpsstöðin Bylgjan fagnar 40 ára afmæli í dag og verður tímamótunum fagnað í allan dag með sérstakri afmælisdagskrá. Gamalkunnir þáttastjórnendur snúa aftur í hljóðverið og fjölmargir gestir úr sögu stöðvarinnar líta við.
Bítið byrjaði afmælisveisluna í morgun og klukkan 9 verður svo sannkölluð endurkoma þegar Tveir með öllu snúa aftur í loftið. Þar verða Jón Axel og Gulli Helga við stjórnvölinn eins og á árum áður.
Ívar Guðmunds tekur við klukkan 10 og fær til sín fjölda góðra gesta sem tengjast sögu Bylgjunnar. Þar á meðal verða Bjarni Ara, Svansý, Ólöf Marín og Rúnar Róberts. Í hádeginu mætir hinn eini sanni Siggi Hlö með liðinn vinsæla Veistu hver ég var?
Beina útsendingu úr hljóðveri Bylgjunnar má nálgast í spilaranum hér fyrir neðan:
Erna Hrönn tekur við klukkan 13 og fær til sín góða gesti úr íslensku tónlistarlífi sem hafa fylgt Bylgjunni og þjóðinni í gegnum tíðina.
Klukkan 15:30 mæta Logi Bergmann og Rúnar Freyr á ný í Bakaríinu og rifja upp gamla takta.
Afmælisgleðin heldur áfram síðdegis í Reykjavík síðdegis, þar sem fyrrverandi þáttastjórnendur Bylgjunnar líta við og setjast við hljóðnemann með Kristófer, Auðuni og Páli Sævari.
Útvarpsmennirnir Guðjón Smári og Jóna Margrét ætla að sjá um Vaktina á Vísi og greina frá helstu uppákomum dagsins.
Vaktina má nálgast hér fyrir neðan, ef hún birtist ekki er ráð að endurhlaða (e.refresh) síðuna.