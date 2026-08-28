Innlent

Nafn mannsins sem lést í Stuðlagili

Árni Sæberg skrifar
Piotr Sójka var 39 ára þegar hann lést.
Piotr Sójka var 39 ára þegar hann lést.

Maðurinn sem lést í Stuðlagili á mánudag hét Piotr Sójka og var 39 ára gamall pólskur ríkisborgari. Piotr var búsettur í Póllandi en var á ferðalagi hérlendis.

Í fréttatilkynningu þess efnis frá Lögreglunni á Austurlandi segir að tildrög slyssins séu til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Austurlandi og miði vel. 

„Hugur okkar er hjá aðstandendum Piotr og er þeim vottuð samúð okkar.“

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