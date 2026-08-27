Þrír einstaklingar komu inn í skólabyggingu Ölduselsskóla eftir hádegi í dag og beittu nemanda skólans ofbeldi. Sviðsstjóri hjá Reykjavíkurborg segir að skólasamfélaginu sé brugðið. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu.
„Við viljum upplýsa ykkur um að í dag kom upp alvarlegt atvik í unglingadeild þar sem þrír einstaklingar, sem ekki tilheyra nemendahópi Ölduselsskóla, komu inn í skólabygginguna og beittu nemanda ofbeldi og starfsmann sem kom að,“ segir í tölvupósti sem barst foreldrum og forráðamönnum nemenda í Ölduselsskóla í dag.
Steinn Jóhannsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Lögreglan hafi verið kölluð til og hafi hún málið til rannsóknar. Hann gat ekki veitt upplýsingar um líðan nemandans og starfsmannsins en staðfestir að sjúkrabíll hafi komið á vettvang.
„Okkur er ótrúlega brugðið yfir þessu og við lítum þetta mjög alvarlegum augum,“ segir hann.
„Við óskum fjölskyldunum alls hins besta en höfum ekki fengið fréttir af því.“
Samkvæmt upplýsingum frá varðstjóra hjá slökkviliðinu barst tilkynningin um klukkan eitt í dag. Ekki lágu fyrir upplýsingar um hvort einhver hafi verið fluttur af vettvangi.
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Í dagbók lögreglu var minnst á líkamsárás í sama hverfi og skólinn er í. Þar var tekið fram að meiðslin væru minniháttar en ekki er ljóst hvort um sé að ræða sama atvik. Þar kemur fram að kallað var til barnaverndar vegna ungs aldurs geranda.
Steinn segir að lögreglan hafi fljótt verið kölluð til vegna málsins og að nokkrir meintra gerenda hafi verið yfirheyrðir.
„Í kjölfarið var starfsmannafundur þar sem stjórnendur hittu allt starfsfólk skólans, sem var brugðið. Svo var fundað með efstu bekkjum og á morgun mun áfallateymi Reykjavíkurborgar koma inn í skólann,“ segir Steinn.
Fundað verður aftur með nemendum í unglingadeildinni á morgun og verður sálfræðingur viðstaddur nemendunum til halds og trausts. Eyþór Víðisson, öryggisstjóri Reykjavíkurborgar, mun sömuleiðis koma og fara yfir stöðu mála með starfsfólki.
Þá stendur til að herða öryggisráðstafanir í skólanum næstu vikurnar. Steinn bendir á að til standi að setja á laggirnar starfshóp til að skoða hvort almennt þurfi að fækka inngöngum í grunnskóla, eitthvað sem var bent á í úttekt ríkislögreglustjóra fyrir nokkrum árum.
„Það er alveg ljóst að fólk getur komið af götunni inn í skóla. Það þarf að skoða þetta í stóra samhenginu,“ segir hann og tekur sem dæmi að í Ölduselsskóla séu ellefu inngangar.
„Þetta er nýr veruleiki.“