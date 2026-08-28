„Verkinu er haldið í gíslingu“

Hrafnhildur Arnardóttir, þekkt sem listamaðurinn Shoplifter, segir að verk hennar Chromo Sapiens sé nú til sýningar í Höfuðstöðinni í hennar óþökk. Hún hafi ekki lengur aðgang að sýningarrýminu auk vinnustofu sinnar á svæðinu en búið sé að skipta um lása á byggingunni. Hrafnhildur segir málið hreinan listaverkastuld, enda sé hún réttmætur eigandi verksins.
Í Facebook-færslu segir Hrafnhildur: „Ég hef tekið niður listaverk mitt Chromo Sapiens! Sú útgáfa sem er til sýnis í Höfuðstöðinni er ekki samþykkt af mér.“ Í samtali við fréttastofu segir Hrafnhildur að um hreinan listaverkastuld sé að ræða.
„Núna er til sýnis útgáfa af verkinu sem ég lagði ekki blessun mína yfir. Þar af leiðandi er þetta brot á mínum höfundarrétti,“ segir Hrafnhildur.
Hún ásamt Lilju Baldursdóttur hafi stofnað rekstrarfélagið Höfuðstöðina sem hafi verið með aðsetur í Elliðaárdal. Þær hafi átt hvor sinn helming í félaginu en fyrir nokkrum árum hafi Hrafnhildur viljað ljúka samstarfinu og segja sig frá rekstrinum.
„Í svona tvö ár hef ég verið að reyna að fá hana til að skilja að þetta sé ekki fýsilegur rekstur og það hljóti að vera í lagi að loka og þakka fyrir sig og „call it a day“, hreinlega til að minnka okkar tjón. En hún bara þverneitar að gefast upp.“
Hrafnhildur segist hvorki hafa fengið krónu fyrir reksturinn né tekjur af verkinu sínu Chromo Sapiens sem hefur verið til sýnis í Höfuðstöðinni.
„Ég hef aldrei frá upphafi fengið eina einustu krónu fyrir miðasöluna inn á verkið greidda til mín. Ég átti að fá hluta af miðasölunni til mín sem myndlistarmaður en hún hefur aldrei borist öll þessi ár,“ segir Hrafnhildur.
Lögfræðingar Hrafnhildar og Lilju hafi verið í samskiptum en hvorki hafi gengið né rekið í þeim samskiptum.
Hrafnhildur hafi að lokum gripið til örþrifaráða og reynt að taka niður verkið sitt í Höfuðstöðinni. Hún hafi tilkynnt það með fyrirvara en hafi síðan verið sökuð um eignaspjöll og skemmdarverk.
„Sem er náttúrulega ekki rétt. Ég hef allan rétt á því að sækja mitt verk sem ég hef ekki fengið greitt neitt fyrir að sýna þarna.“
„Ég byrjaði á því að taka hljóðmyndina og ljósin úr verkinu. Þá væri verkið ósýningarhæft samkvæmt alþjóðlegum höfundarétti. Hún [Lilja] keypti ný ljós og var búin að baktryggja sig með því að láta gera kópíu af hljóðmyndinni án minnar vitundar.
Svo setti ég inn tilkynningu um að verkið væri lokað en hún setti allt í gang á ný. Sem er þjófnaður á mínum höfundarrétti. Það má enginn setja verkið aftur í gang án míns samþykkis ef ég loka því,“ segir Hrafnhildur.
Nú sé búið að skipta um lása á Höfuðstöðinni og Hrafnhildur hafi ekki aðgang að húsnæðinu lengur.
„Búið er að útiloka mig frá húsnæðinu sem ég er stjórnarformaður yfir og á að vera með lyklavöld að, punktur.“
Sömuleiðis komist hún ekki inn á vinnustofuna sína til þess að klára vinnu á meðan hún er stödd á landinu en Hrafnhildur hefur verið búsett í New York-borg síðastliðin þrjátíu ár. Á vinnustofunni séu ýmis verk, efniviður auk persónulegra muna sem hún hafi ekki lengur aðgang að.
„Það er hægt að segja að þetta sé stærsta myndlistarverkarán Íslands,“ segir hún.
Hrafnhildur ítrekar að samkvæmt Bernarsáttmálanum hafi listamaður rétt til að sækja eða taka verk sitt úr umhverfi sem hann telur verkinu ekki samboðið. Réttur listamanns til að ráða yfir eigin verki sé mjög sterkur í Evrópu, sér í lagi á Íslandi.
Eigendarétturinn er minn, sýningarrétturinn er minn og höfundarrétturinn er alltaf minn, út í hið óendanlega.
„Í rauninni er verið að stela af mér verkinu í auðgunarskyni vegna þess að verið er að selja miða inn á verkið mitt.“
Hrafnhildur segir leiðinlegt að samstarfið og sýningin skuli enda með þessum hætti. Hún sé stolt af því að hafa opnað Höfuðstöðina en sumt sé einfaldlega ekki til frambúðar.
Í yfirlýsingu frá Höfuðstöðinni í Facebook færslu frá 19. ágúst síðastliðnum segir:
„Höfuðstöðin er áfram í fullum rekstri og Chromo Sapiens verður áfram til sýnis í Höfuðstöðinni.“
Engin ákvörðun hafi verið tekin af félaginu um að loka sýningunni eða fjarlægja listaverkið. Unnið sé að breytingum á eignarhaldi félagsins en þær muni ekki hafa áhrif á starfsemi Höfuðstöðvarinnar.
„Við hlökkum til að halda áfram að taka á móti gestum og bjóða upp á þá upplifun, viðburði og skapandi starfsemi sem hafa mótað þann einstaka anda og ímynd sem Höfuðstöðin stendur fyrir,“ segir í færslu Höfuðstöðvarinnar.
Ekki náðist í Lilju Baldursdóttur við vinnslu fréttarinnar.