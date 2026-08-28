Formaður Miðflokksins segir erlendum fjölmiðli að ríkisstjórn Íslands verði mögulega ekki skuldbundin til að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandsins jafnvel þótt það verði ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslu á morgun. Hann hefur ekki áhyggjur af ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland.
Evrópska blaðið Politico hefur eftir Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra, að orðalag spurningarinnar sem verður lögð fyrir íslenska kjósendur á morgun sé svo óljós að hún skuldbindi stjórnvöld ekki til þess að hefja aðildarviðræður.
„Ef ég verð utanríkisráðherra eða utanríkisráðherra seinna, hefur ég uppfyllt þetta með því að spyrja Evrópusambandið einfaldlega: hvað eruð þið tilbúin að gefa okkur?“ segir Sigmundur Davíð við blaðið.
Þá segir hann ásælni Donalds Trump Bandaríkjaforseta í Grænland enga ástæðu fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið.
„Ég get skilið að það sé bæði pirrandi og áhyggjuefni fyrir vinu okkar á Grænlandi og í Danmörku en ég held ekki að við ættum að lesa of mikið í stóryrðin,“ segir formaðurinn.
Sjálfur telji hann enga hættu á að Bandaríkin taki Grænland með hervaldi. „Ég leit alltaf á þetta sem hluta af fíflalátum [Trump].“
Þá hefur blaðið eftir Snorra Mássyni, varaformanni Miðflokksins, að hann sé ekki á móti áframhaldandi aðild Íslands að evrópska efnahagssvæðinu en að hann vilji breytingar á því til þess að koma í veg fyrir innflutning á fólki til Íslands.
„Við erum smáþjóð, 400.000 manns, með einstaka menningu, einstakt tungumál, og þú veist, fjöldi innflytjenda hefur rokið upp síðustu ár. Ef við stefnum raunverulega á að missa stjórn yfir lýðfræðilegum örlögum okkar myndi ég að sjálfsögðu vilja bregðast við því,“ segir Snorri sem hefur ítrekað haldið því fram að verið sé að skipta innfæddum Íslendingum út fyrir innflytjendur af öðrum uppruna.