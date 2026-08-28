Vélstjóra, sem átti að vera hluti af áhöfninni sem átti að sigla Bandero frá landi, var meinuð innganga í landið. Lögmaður segir ákvörðunina ekki standast neina skoðun. Endurupptökubeiðni á kyrrsetningu skipsins var vísað frá.
Bandero liggur kyrrsett við Akraneshöfn eftir úrskurð Sýslumannsins á Vesturlandi. Hvalur hf. krafðist kyrrsetningar vegna fjártjóns í kringum aðgerðir áhafnar Bandero.
Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður Watson-samtakanna, sem eiga Bandero, lagði fram endurupptökubeiðni til sýslumanns sem var hafnað. Málið mun því fara fyrir Héraðsdóm Vesturlands á næstu mánuðum þó að vonast sé til að hægt verði að aflétta kyrrsetningunni fyrr og sigla skipinu af landi brott.
„Allir úr áhöfninni nema einn eru farnir, þeim var brottvísað og flogið úr landi. Þá þarf að koma nýrri áhöfn til landsins. Það er kominn skipstjóri en í gær kom hingað til landsins vélstjóri sem á að vera um borð þegar skipið fer. Honum var meinuð landganga á flugvellinum á grundvelli þess að hann væri ekki með atvinnuleyfi. Okkur finnst það mjög sérstakt og höfum kært til kærunefndar útlendingamála,“ segir Helgi.
Það gætu liðið nokkrir mánuðir þar til kærunefndin tekur málið fyrir.
„Sá sem kemur hingað til að sigla skipinu á brott er ekki að fara að vinna hér á landi. Þetta væri svipað og að krefja alla sem eru á skemmtiferðaskipum um atvinnuleyfi, þannig ég er nokkuð viss um að þetta standist ekki. En því miður heldur þessi ákvörðun þar til kærunefnd snýr henni við,“ segir Helgi.
Skipið ætti að fá haffærisskírteini á næstunni þegar pappírar berast frá Panama.
Ertu bjartsýnn á að það verði hægt að sigla Bandero burt á næstunni?
„Já, ég held að það sé fyrirséð að það verði fundin einhver leið til þess. Ef það er skoðað í því samhengi að skipið er margfalt meira virði en krafan sem liggur til grundvallar kyrrsetningunni tel ég augljóst að það sé hægt að finna leið til að opna þá kyrrsetningu. Hvort sem það er gert með dómi eða öðrum hætti,“ segir Helgi.