Stórglæsilegt einbýlishús frumbyggjanna Ragnhildar Björnsson og Arnbjörns Kristinssonar að Mávanesi 9 á Arnarnesi í Garðabæ hefur verið sett á sölu. Húsið var teiknað af Helga Hjálmarssyni arkitekt, reist árið 1970 og er 316,4 fermetrar að stærð. Eigendur óska eftir tilboði.
Húsið stendur á 1.400 fermetra suðvesturlóð alveg við sjóinn sem tryggir ómótstæðilegt og óhindrað útsýni. Húsið hefur verið í eigu sömu aðila frá upphafi, hjónanna Ragnhildar og Arnbjörns, en þau eru fallin frá.
Eignin telur 316,4 fermetra og skiptist í 211,9 fermetra aðalhæð, 62,8 fermetra bílskúr og 41,7 fermetra bátaskýli.
Komið er inn í flísalagða forstofu, á vinstri hönd er snyrtileg og flísalögð gestasnyrting og á hægri rúmgott herbergi með góðu sjávarútsýni sem getur nýst vel sem skrifstofa eða svefnherbergi. Úr anddyrinu er gengið inn í stofuna sem er björt og rúmgóð, með arni og glæsilegu útsýni yfir hafið. Frá stofunni er hægt að ganga út um rennihurð á pall með útiarni og þaðan áfram út í garð.
Borðstofan er opin og björt með gluggum til norðurs og stórum gluggum sem snúa mót suðri með sjávarútsýni. Eldhúsið er samliggjandi borðstofunni og er þar sérsmíðuð eldhúsinnrétting og parket á gólfi. Gengið er niður þrjár tröppur á neðri pall þar sem sjónvarpsstofan er staðsett og frá efri palli er einnig gengið út á skjólsælan pall til suðurs með útiarni.
Milli eldhússins og auka andyrris er þvottahús og frá því anddyri er gengið inn á teppalagðan svefnherbergisgang sem leiðir inn í svefnálmu hússins með fjórum svefnherbergjum, þar af er eitt rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi og inn af því er sérbaðherbergi sem er útbúið baðkari.
Bílskúrinn er 62,8 fermetrar með tveimur innbyggðum geymslum, hleðsluplássi og góðu athafnasvæði. Á neðri hæð er 41,7 fermetra bátaskýli sem snýr til suðurs út í garðinn. Rýmið er með bæði hefðbundinni hurð og bílskúrshurð og gæti nýst sem bátaskýli, vinnustofa, geymsla eða auka svefnherbergi. Við húsið er hellulagt plan fyrir þrjá bíla.
Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis.