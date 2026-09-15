Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út vegna skipverja sem slasaðist á fæti en skipið var töluvert út fyrir strendur Íslands. Fjöldi útkalla hefur borist af sjó úti síðustu daga, svo mörg að það telst heldur óvanalegt.
„Það var maður um borð í erlendu flutningaskipi sem slasaðist á fæti og skipstjórinn hafði samband við varðstjóra stjórnstöðvarinnar,“ segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar.
Þyrlusveitin var kölluð út á fimmta tímanum en skipið var um 135 sjómílur suð-suðvestur af Vík. Maðurinn var hífður upp í þyrluna og farið var með hann á sjúkrahús.
Þetta er þriðji dagurinn í röð þar sem þyrlusveitin fer í útkall langt úti á hafi vegna veikinda eða meiðsla á skipum. Í gær veiktist skipverji í norsku línuveiðiskipi og fóru báðar þyrlurnar af stað. Daginn áður var veikur maður sóttur í erlent þjónustuskip sem var um 200 sjómílur frá landi.
Ásgeir segist ekki muna eftir viku þar sem svo mörg útköll komu upp svo langt í burtu en öll útköllin hafi gengið mjög vel.
„Það er tilviljun að þetta ráðist svona og í öll þessi skipti hefur þetta gengið ljómandi vel. Það er mikið skipulag í kringum svona flug og mikið sem mæðir á varðstjórum sem þurfa að samhæfa aðgerðir,“ segir hann.
Alla jafna dreifast slík útköll yfir árið og eru sjóútköll venjulega um 25 til 30 prósent af öllum útköllum yfir árið. Hins vegar séu þau ekki endilega eins langt í burtu og þessi.