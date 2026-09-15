Ingólfur leysir Baldur af Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. september 2026 23:47 Baldur er á leið til Hafnarfjarðar. Vísir/Egill Ferjan Baldur fer í slipp í Hafnarfirði þann 6. október og verður farþegabátnum Ingólfi siglt í stað Baldurs. Þetta kemur fram í tilkynningu á Facebook-síðu Ferjuleiða sem sjá um ferjuna Baldur. Áætlað er að ferjan verði í slippnum í fjórar til sex vikur og verður því síðasta áætlunarferð Baldurs yfir Breiðafjörð mánudaginn 5. október. Ingólfi er alla jafna siglt á Vestfjörðum en hann kemur frá Ísafirði og verður siglt leiðina á þriðjudögum, föstudögum og sunnudögum. „Upplýsingar um brottfarartíma verða gefnar út þegar nær dregur,“ segir í tilkynningu Ferjuleiða. Allir sem þurfa að flytja þunga hluti á milli og vörur til og frá Flatey eru hvattir til að ljúka því áður en Baldri verður siglt til Hafnarfjarðar. Ferjan Baldur Stykkishólmur Vesturbyggð Reykhólahreppur Samgöngumál Mest lesið Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Erlent Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Innlent Bein útsending: Daði Már gangsetti vindmyllur Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Innlent Fleiri fréttir Ingólfur leysir Baldur af Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Útkall lengst úti á hafi þriðja daginn í röð Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum Ekki víst að asbestmengun hafi borist með reyknum Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Fiskikóngurinn og Háskólinn rannsaka skötu Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Stór skjálfti í Langjökli fannst víða Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Fangar þurfi að fylgja samþykktri dagskrá í dagsleyfum Segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld nái tökum á innflytjendamálum Bein útsending: Daði Már gangsetti vindmyllur Stjórnarráðið beini auglýsingafé frá samfélagsmiðlum Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Sjá meira