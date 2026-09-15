Innlent

Ingólfur leysir Baldur af

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Baldur er á leið til Hafnarfjarðar.
Baldur er á leið til Hafnarfjarðar. Vísir/Egill

Ferjan Baldur fer í slipp í Hafnarfirði þann 6. október og verður farþegabátnum Ingólfi siglt í stað Baldurs. 

Þetta kemur fram í tilkynningu á Facebook-síðu Ferjuleiða sem sjá um ferjuna Baldur. Áætlað er að ferjan verði í slippnum í fjórar til sex vikur og verður því síðasta áætlunarferð Baldurs yfir Breiðafjörð mánudaginn 5. október.

Ingólfi er alla jafna siglt á Vestfjörðum en hann kemur frá Ísafirði og verður siglt leiðina á þriðjudögum, föstudögum og sunnudögum.

„Upplýsingar um brottfarartíma verða gefnar út þegar nær dregur,“ segir í tilkynningu Ferjuleiða.

Allir sem þurfa að flytja þunga hluti á milli og vörur til og frá Flatey eru hvattir til að ljúka því áður en Baldri verður siglt til Hafnarfjarðar.

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