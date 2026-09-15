Innlent

Tvö al­var­leg at­vik hjá dagforeldri skráð

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Bæði atvikin vörðuðu fjölda barnanna. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Bæði atvikin vörðuðu fjölda barnanna. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty

Gerðar voru athugasemdir um að aðbúnaði barna væri ábótavant á starfsstöð dagforeldris 35 sinnum árið 2025. Í tveimur tilfellum var barn talið í hættu statt. Farið var í óboðaðar eftirlitsheimsóknir á árinu.

Þetta kemur fram í minnisblaði til skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar sem birt var í fundargerð ráðsins. Þar kemur fram að einn af þremur þáttum lögbundins eftirlits með daggæslu í heimahúsum er að fara í óboðaðar heimsóknir.

Úttektinni í óboðuðu heimsóknunum er skipt í þrennt, eftirlit án athugasemda, aðbúnaði barna ábótavant og svo barn telst í hættu statt. 

Tvisvar sinnum voru gerðar athugasemdir undir þriðja liðnum og snéru bæði tilfellin að fjölda barna í vistun. Brugðist var hratt við athugasemdum eftirlitsaðila samkvæmt minnisblaðinu. Gera má ráð fyrir því að börnin hafi því verið umfram það sem leyfi kveður á um.

Þá sneru flestar athugasemdirnar, alls fjórtán, að öryggishnappi dagforeldra sem dagforeldrinu ber að hafa á sér á opnunartímum daggæslunnar.

„Tíu athugasemdir sneru að því að yfirfara þyrfti slökkvitæki, sex athugasemdir voru gerðar vegna innihalds sjúkrakassa og fimm athugasemdir voru gerðar vegna reykskynjara,“ segir í minnisblaðinu.

Dagforeldri hefur fimm virka daga til að gera athugasemdir við skýrsluna og ráðist það strax í úrbætur telst málinu lokið. Bregðist það ekki við er málinu fylgt eftir með heimsókn til dagforeldra innan þriggja vikna.

Í janúar 2025 voru 73 dagforeldrar með starfsleyfi til daggæslu á 51 starfsstöð. Þeim hefur fækkað á milli ára en í byrjun þessa árs voru dagforeldrarnir 69 starfandi á 47 starfsstöðum. Þar af voru átján starfsstöðvar þar sem tveir dagforeldrar voru saman og tvær þar sem þrír dagforeldrar störfuðu saman.

Börn og uppeldi Reykjavík

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