Tvö alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. september 2026 22:46 Bæði atvikin vörðuðu fjölda barnanna. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty Gerðar voru athugasemdir um að aðbúnaði barna væri ábótavant á starfsstöð dagforeldris 35 sinnum árið 2025. Í tveimur tilfellum var barn talið í hættu statt. Farið var í óboðaðar eftirlitsheimsóknir á árinu. Þetta kemur fram í minnisblaði til skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar sem birt var í fundargerð ráðsins. Þar kemur fram að einn af þremur þáttum lögbundins eftirlits með daggæslu í heimahúsum er að fara í óboðaðar heimsóknir. Úttektinni í óboðuðu heimsóknunum er skipt í þrennt, eftirlit án athugasemda, aðbúnaði barna ábótavant og svo barn telst í hættu statt. Tvisvar sinnum voru gerðar athugasemdir undir þriðja liðnum og snéru bæði tilfellin að fjölda barna í vistun. Brugðist var hratt við athugasemdum eftirlitsaðila samkvæmt minnisblaðinu. Gera má ráð fyrir því að börnin hafi því verið umfram það sem leyfi kveður á um. Þá sneru flestar athugasemdirnar, alls fjórtán, að öryggishnappi dagforeldra sem dagforeldrinu ber að hafa á sér á opnunartímum daggæslunnar. „Tíu athugasemdir sneru að því að yfirfara þyrfti slökkvitæki, sex athugasemdir voru gerðar vegna innihalds sjúkrakassa og fimm athugasemdir voru gerðar vegna reykskynjara,“ segir í minnisblaðinu. Dagforeldri hefur fimm virka daga til að gera athugasemdir við skýrsluna og ráðist það strax í úrbætur telst málinu lokið. Bregðist það ekki við er málinu fylgt eftir með heimsókn til dagforeldra innan þriggja vikna. Í janúar 2025 voru 73 dagforeldrar með starfsleyfi til daggæslu á 51 starfsstöð. Þeim hefur fækkað á milli ára en í byrjun þessa árs voru dagforeldrarnir 69 starfandi á 47 starfsstöðum. Þar af voru átján starfsstöðvar þar sem tveir dagforeldrar voru saman og tvær þar sem þrír dagforeldrar störfuðu saman. Börn og uppeldi Reykjavík Mest lesið Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Erlent Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Innlent Bein útsending: Daði Már gangsetti vindmyllur Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Innlent Fleiri fréttir Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Tvenn alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Útkall lengst úti á hafi þriðja daginn í röð Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum Ekki víst að asbestmengun hafi borist með reyknum Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Fiskikóngurinn og Háskólinn rannsaka skötu Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Stór skjálfti í Langjökli fannst víða Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Fangar þurfi að fylgja samþykktri dagskrá í dagsleyfum Segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld nái tökum á innflytjendamálum Bein útsending: Daði Már gangsetti vindmyllur Stjórnarráðið beini auglýsingafé frá samfélagsmiðlum Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Sjá meira