Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. september 2026 15:29 Meira en ár er liðið frá síðasta gosi. Björn Steinbekk Hægt landris mælist áfram við Svartsengi og er jarðskjálftavirkni áfram lítil á Reykjanesskaganum. Hættumat er óbreytt. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Aflögunarmælingar þeirra sýna fram á áframhaldandi landris á Svartsengissvæðinu. Á síðustu þremur mánuðum hefur landris mælst um fimm sentimetrar. Það bendi til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp á nokkurra kílómetra dýpi. „Á meðan landris heldur áfram er líklegasta sviðsmyndin áfram að kvikuhlaup verði frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina sem gæti leitt til eldgoss,“ segir í tilkynningunni. „Ekki er hægt að segja til um hvenær slíkur atburður gæti orðið. Eftir því sem lengra líður frá síðasta atburði eykst óvissa um tímasetningu næsta atburðar. Gera þarf áfram ráð fyrir stuttum fyrirvara, líkt og fyrir fyrri gos á Sundhnúksgígaröðinni.“ Hættumatið er óbreytt. Hættumatið er óbreytt og verður í gildi til 30. september. Jarðskjálftavirknin á svæðinu er áfram lítil en smávægileg aukning hefur orðið á litlum skjálftum undanfarið, meðal annars í kvikuganginum. Dýpi skjálftanna hefur lítið breyst. Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Mest lesið Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Innlent Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Innlent Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Innlent Eitt alræmdasta sakamál Ástralíu: Raðmorðingja sleppt úr fangelsi Erlent Bein útsending: Daði Már gangsetur vindmyllur Innlent Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Innlent Fleiri fréttir Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Stór skjálfti í Langjökli fannst víða Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Fangar þurfi að fylgja samþykktri dagskrá í dagsleyfum Segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld nái tökum á innflytjendamálum Bein útsending: Daði Már gangsetur vindmyllur Stjórnarráðið beini auglýsingafé frá samfélagsmiðlum Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? Snúist um dómgreind frekar en gervigreind Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Þyrlurnar sinntu útkalli úti á ballarhafi annan daginn í röð Eldur í Elliðaárdal Dómur um ólögmæt bílastæðagjöld gæti verið fordæmisgefandi Samkomulag Tækniskólans og Hafnarfjarðar út um þúfur Unnið að uppfærslu umferðarljósa Mannauðsstjórinn skipaður forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands Grafalvarlegt að banna heila atvinnugrein Höfnuðu kraðaki raka um meint ólögmæti atkvæðagreiðslunnar Sjá meira