Innlent

Eftir því sem lengra líður eykst ó­vissan

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Meira en ár er liðið frá síðasta gosi.
Meira en ár er liðið frá síðasta gosi. Björn Steinbekk

Hægt landris mælist áfram við Svartsengi og er jarðskjálftavirkni áfram lítil á Reykjanesskaganum. Hættumat er óbreytt.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Aflögunarmælingar þeirra sýna fram á áframhaldandi landris á Svartsengissvæðinu. Á síðustu þremur mánuðum hefur landris mælst um fimm sentimetrar.

Það bendi til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp á nokkurra kílómetra dýpi. 

„Á meðan landris heldur áfram er líklegasta sviðsmyndin áfram að kvikuhlaup verði frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina sem gæti leitt til eldgoss,“ segir í tilkynningunni.

„Ekki er hægt að segja til um hvenær slíkur atburður gæti orðið. Eftir því sem lengra líður frá síðasta atburði eykst óvissa um tímasetningu næsta atburðar. Gera þarf áfram ráð fyrir stuttum fyrirvara, líkt og fyrir fyrri gos á Sundhnúksgígaröðinni.“

Hættumatið er óbreytt.

Hættumatið er óbreytt og verður í gildi til 30. september. Jarðskjálftavirknin á svæðinu er áfram lítil en smávægileg aukning hefur orðið á litlum skjálftum undanfarið, meðal annars í kvikuganginum. Dýpi skjálftanna hefur lítið breyst.

Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga

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