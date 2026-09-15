„Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. september 2026 22:18 Egill Jónsson er stjórnarformaður Tækniskólans. Samsett Stjórnarformaður Tækniskólans telur að Hafnarfjarðarbær þurfi að standa undir tjóni sem verður af því að skólinn fékk ekki lóð í Hafnarfirði. Fjölmörg sveitarfélög hafa boðað fram aðstoð, þar á meðal Reykjavíkurborg. Greint var frá því í gær að ekkert yrði af áformaðri uppbyggingu nýrrar byggingar Tækniskólans í Hafnarfirði líkt og stóð til. Ástæðan var sú að bænum tókst ekki að afhenda skólanum fyrirhugaða lóð. Egill Jónsson, stjórnarformaður Tækniskólans, segir að vinna við uppbygginguna hafi hafist fyrir átta árum og viljayfirlýsing hafi verið undirrituð af Hafnarfjarðarbæ, Tækniskólanum og stjórnvöldum þremur árum eftir það. „Núna fyrir tveimur árum voru undirritaðir samningar, fastir samningar um málið við ríkið og Hafnarfjarðarbæ, um að þar skuli rísa 30 þúsund fermetra nýbygging Tækniskólans í Flensborgarhöfn,“ segir Egill sem fór yfir málið í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Það féll í hlut Hafnarfjarðar að leggja fram lóðina, sem er um fjórir og hálfur hektari, auk fjárframlags líkt og venjan er í sambandi við framhaldsskóla. Hins vegar hafi það ekki gengið eftir. Hafi vanmetið flækjustigið „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn,“ segir Egill en tekur ítrekað skýrt fram að forsvarsmenn skólans og bæjarins hafi alltaf átt í góðu samstarfi. „Það sem var áskorun þarna varðandi lóðina er að þetta er náttúrulega stór lóð og á henni eru margar byggingar sem þurfa að víkja.“ Það hafi allan tímann legið skýrt fyrir að Hafnarfjarðarbær þyrfti að sjá um uppkaup á byggingunum og vitað að það yrði áskorun. Forsvarsmenn hans hafi samt sem áður staðið keikir að samkomulaginu að sögn Egils og treystu forsvarsmenn skólans því að það myndi ganga eftir. „Ég held, án þess að ég vilji tala fyrir Hafnarfjörð, að Hafnarfjörður hafi kannski og við þá með þeim vanmetið flækjustig og áskoranir við það að kaupa upp svona mikið af húsnæði. Það gekk alveg þokkalega með megnið af húsnæðinu, en það gekk hins vegar bara og hefur ekki gengið varðandi ákveðnar byggingar.“ Egill segir að vonandi nýtist lóðin þá í eitthvað annað. Bærinn eigi að greiða beint tjón „Við erum, eins og ég sagði, búin að undirbúa þetta í átta ár og það er búið að setja í þetta góða undirbúningsvinnu. Hún kostar vissulega. Ég vil ekki nefna upphæðina sem þetta skapar eða það fjártjón sem af þessu verður,“ segir Egill. Það alvarlegasta sé að nú tefjist framkvæmdin um að minnsta kosti tvö ár. „En þetta hefur líka kostað,“ segir hann en neitar að gefa upp upphæðina sem sé þó undir þrjú hundruð milljónum króna. „Við förum eingöngu fram á að Hafnarfjörður beri af þessu beint tjón sem skólinn verður fyrir af þessum, þessum völdum og það er, kannski skýrist aðeins af framhaldinu og við munum reyna að lágmarka það. Í besta falli verður það ekki eitthvað mjög stórt, stórt tjón í stóra samhenginu en auðvitað eru þetta alvöruupphæðir.“ Egill segist taka gagnrýni og geri sér grein fyrir því að forsvarsmenn skólans hafi haldið áfram að vinna í verkefninu þrátt fyrir að vita að óvissa væri með lóðina. Hann bætir þó við að til að mynda hafi ekki verið farið í neinar hönnunarframkvæmdir enn vegna þessa. Fjölmörg sveitarfélög boðið fram aðstoð Hildur Björnsdóttir borgarstjóri hefur boðið Tækniskólanum lóð í Úlfarsárdal eftir að samkomulagið við Hafnarfjörð fór út um þúfur. „Við erum mjög ánægð með það framtak borgarinnar og þess utan þær lóðir sem eru boðnar, okkur líst ágætlega á þær en auðvitað er þetta ekki frágengið. Ég get líka svo sem upplýst það að það eru fjölmörg sveitarfélög sem hafa samband við okkur þessa dagana,“ segir Egill. „Kosturinn við þær lóðir sem Reykjavíkurborg er að bjóða í höllunum uppi við Úlfarsárdal, Úlfarsfell, nálægt Bauhaus, er að þar eru ekki neinar byggingar fyrir á þeim lóðum. Það er nú allavega strax minnkar óvissuna.“ Viðræður þeirra við Reykjavíkurborg séu enn óformlegar en segist Egill finna fyrir miklum stuðningi frá þeim og öðrum sveitarfélögum við að koma öllum skólanum undir eitt þak. „Það þýðir ekki endalaust að horfa í baksýnisspegilinn, við ætlum að læra af því en við erum alveg keik og við höfum vind í seglunum. Skólinn mun rísa og við munum gera allt til þess að hann rísi hratt og vel.“ Framhaldsskólar Hafnarfjörður Reykjavík Reykjavík síðdegis Bylgjan Skóla- og menntamál Mest lesið Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Innlent Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis Innlent „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Innlent Myndu rústa Póllandi á tveimur til þremur dögum Erlent Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Innlent Fannst eftir rúma tveggja sólarhringa leit: „Hún er eitthvað óvenjuleg þessi hryssa“ Innlent „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Innlent Bein útsending: Daði Már gangsetti vindmyllur Innlent Úrskurður Hæstaréttar bakslag fyrir Trump Erlent Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Innlent Fleiri fréttir Gátu ekki gefið skýr svör um mögulegt ástarsamband Tvenn alvarleg atvik hjá dagforeldri skráð „Það kom babb í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn“ „Við höfum ekki séð svona frábærar tölur í háa herrans tíð“ Útkall lengst úti á hafi þriðja daginn í röð Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum Ekki víst að asbestmengun hafi borist með reyknum Skipuleggjandi smygls handtekinn á Spáni og ákærður hér Fiskikóngurinn og Háskólinn rannsaka skötu Eftir því sem lengra líður eykst óvissan Stór skjálfti í Langjökli fannst víða Kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól Alþingis „Að bilast“ yfir útlensku í almannarými Fangar þurfi að fylgja samþykktri dagskrá í dagsleyfum Segir fækkun útlendinga sýna að stjórnvöld nái tökum á innflytjendamálum Bein útsending: Daði Már gangsetti vindmyllur Stjórnarráðið beini auglýsingafé frá samfélagsmiðlum Sá barnaníðinginn fyrir utan heimili sitt: „Þetta rífur bara upp öll sár á einu augabragði“ Reyndu að bjarga málunum en voru of sein Áfall að sjá dæmdan kynferðisbrotamann fyrir utan heimilið Ummerki um mannaferðir í Toppstöðinni Heimilislæknar minna ríkisstjórn á gefin loforð „Það eru gríðarlega miklir hagsmunir í húfi“ Ásmundur skipaður forseti Tímabært sé að skoða vaxtarmörk borgarinnar Í forgangi sé að ræða við starfsfólk SÁÁ og tryggja vinnufrið Útlendingum fækkað það sem af er ári Fimm mínútna viðbót við aðgerð geti dregið úr áhættu á krabbameini Mun Tækniskólinn rísa í Úlfarsárdal? 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