Innlent

Stór skjálfti í Lang­jökli fannst víða

Bjarki Sigurðsson skrifar
Mynd er úr safni og er af Langjökli.
Mynd er úr safni og er af Langjökli. Getty

Stór skjálfti varð í vestanverðum Langjökli klukkan átján mínútur yfir tvö í dag. Skjálftinn mældist 4,2 að stærð og hafa nokkrir eftirskjálftar fylgt, sá stærsti 2,3 að stærð.

Í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands segir að borist hafi tilkynningar um að skjálftinn hafi fundist víða á Suðvesturlandi. 

Jarðskjálftavirkni í og við Langjökul sé algeng en síðast varð skjálfti af þessari stærð í júní 2022 og mældist sá 4,6 að stærð.

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