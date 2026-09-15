Laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptum

Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis- orku og loftslagsráðherra segir að laga þurfi fegurðarskynið að orkuskiptabyltingunni. Hann kveðst hæstánægður með ferlið og segir engan afslátt hafa verið gefinn af umhverfiskröfum eða samráði við nærsamfélagið.
Fjórtán vindmyllur voru gangsettar í Vaðöldu í dag, sem er helmingur þeirra 28 vindmylla sem eiga að vera komnar í fullan rekstur fyrir lok næsta árs. Athöfn fór fram við tilefnið þar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra gangsetti fyrstu vindmylluna.
Um 250 manns voru viðstödd gangsetninguna og ávörp fluttu stjórnarformaður og forstjóri Landsvirkjunnar, auk Jóhanns Páls Jóhannssonar.
„Þetta er mikill gleðidagur og stór dagur fyrir orkumál á Íslandi að þessi orkugjafi sé að bætast svona af alvöru við orkubúskapinn okkar. Þetta skapar líka möguleika til aukins sveigjanleika í orkukerfinu með því að láta vindinn og vatnsaflið vinna saman. Þannig að þetta er gríðarlega spennandi og búið að halda vel á spöðunum á framkvæmdasvæðinu og í Umhverfis- og orkustofnun. Ég held að við höfum nú eiginlega slegið met þegar kemur að málshraða við veitingu starfsleyfis en það er þá líka vegna þess að það var staðið mjög vel að þessu öllu saman og þetta gert án þess að gefa neinn afslátt af umhverfiskröfum og almenningssamráði,“ sagði Jóhann Páll þegar blaðamaður Vísis náði af honum tali eftir ræðuhöldin.
Jafnframt sagði hann að Vaðalda hafi verið vel valinn staður til þessa fyrsta vindorkuvers landsins og að tekist hafi að fella löggjöf um vindorku undir rammaáætlun. Hann er þó meðvitaður um að starfsemin sé umdeild.
„Þetta eru stór og ágeng mannvirki. Mér finnst þau reyndar mjög falleg og tignarleg en það er mikilvægt að þetta sé í sátt við nærsamfélagið og að það sé gætt að áhrifum á fuglalíf, áhrifum á friðlýst svæði, opin víðerni og þess vegna einmitt negldum við það í lög afstaða nærsamfélagsins, afstaða sveitarfélaga, og ekki bara þeirra sveitarfélaga sem hýsa viðkomandi virkjunarkosti heldur líka nærliggjandi sveitarfélaga, að það yrði úrslitaþáttur þegar kemur að vali á svæði,“ sagði hann.
Jóhann Páll hvetur andstæðinga vindorkuvera að koma og berja Vaðölduver augum.
„Ég held að við þurfum að fara varlega og reyna að gera þetta í eins mikilli sátt við náttúru og nærumhverfi og hægt er. Vindorkuver eiga einvörðungu að rísa á örfáum afmörkuðum svæðum í sátt við náttúru og nærsamfélag og þar sem þessi starfsemi er til þess fallin að styðja við atvinnu- og byggðaþróun,“ sagði Jóhann Páll.
Í ávarpi sínu nefndi Jóhann Páll að honum leiddist „trumpísk“ orðræða andstæðinga vindorkuvera.
„Mér leiðist stundum þegar er talað eins og vindmyllur séu bara í eðli sínu slæmar. Þetta er sú orkuvinnsla sem er í raun, ásamt sólarorkunni, að bjarga heiminum . Þetta gegnir algjöru grundvallarhlutverki í orkuskiptabyltingunni í heiminum,“ sagði hann.
Vindmyllur séu táknmynd orkuskiptingarinnar.
„Við þurfum líka bara svolítið að læra að meta þetta og laga fegurðarskynið okkar að orkuskiptabyltingunni,“ sagði Jóhann Páll Jóhannsson umverfis-, orku- og loftslagsráðherra.