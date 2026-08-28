Hvað kýs fræga fólkið?

Kosið verður á morgun um það hvort hefja skuli á ný viðræður um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fjöldi fólks hefur gefið upp afstöðu sína í málinu og hefur Vísir tekið saman tuttugu fræga einstaklinga sem ætla ýmist að kjósa já eða nei, af ýmsum ástæðum. Við sögu koma athafnamenn, listafólk, fólk úr íþróttaheiminum og fleiri góðir.
Þó nokkuð margir hafa gefið upp afstöðu sína til þjóðaratkvæðagreiðslunnar, ýmist með skrifum, þátttöku í hinum ýmsu samtökum eða hegðun á samfélagsmiðlum. Stjórnmálamenn, starfandi og fyrrverandi, eru margir hverjir þar á meðal.
Fremst í flokki nei-sinna hafa farið Ólafur Ragnar Grímsson, Katrín Jakobsdóttir (auk margra gamalla félaga úr VG) og minnihlutinn á Alþingi. Meðal já-sinnaðra stjórnmálamanna er meginþorri ríkisstjórnarinnar auk fólks á borð við Össur Skarphéðinsson, Ingibjörg Sólrún og Þorstein Pálsson.
Hér að neðan verður hins vegar ekki fjallað um afstöðu stjórnmálamanna heldur annars nafntogaðs fólks úr samfélaginu, þar á meðal tónlistarmanna, leikara, rithöfunda, athafnamanna og fólks úr íþróttum. Alls er um tuttugu manns að ræða, nokkurn veginn skipt til helminga í já og nei, í stafrófsröð.
Annie Mist Þórisdóttir, tvöfaldur heimsmeistari í Crossfit, ætlar að kjósa nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn og útskýrði afstöðu sína í færslu á Facebook í vikunni.
„Ég hef búið, æft, þjálfað og keppt um allan heim og í gegnum tíðina fengið að upplifa og taka þátt í ýmsum samfélögum og búið mér til skýra sýn um það sem mér finnst virka best að mínu mati og það er ástæða fyrir því að ég vil búa á Íslandi,“ sagði Annie í færslunni.
Þegar hún horfi til framtíðar finnist henni mikilvægt að hugsað sé vel um það sem hafi verið byggt upp á Íslandi: fullveldið, orkumálin, efnahagslögsöguna, landbúnaðinn og fiskimiðin. Hún hafi áhyggjur af því að breytingar á þessum þáttum geti haft meiri áhættu í för með sér en ávinning.
„Við heyrum talað um mögulega lægri vexti og lægra vöruverð, en það er langt frá því sjálfgefið að aðild að ESB leysi okkar vandamál,“ sagði hún jafnframt.
Henni finnist mikilvægt að spyrja hvar Ísland væri statt ef það hefði verið innan Evrópusambandsins þegar bankahrunið varð og sömuleiðis sé mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það kosti verulega fjármuni að hefja samningsferli.
„Ég er ekki að segja þér hvað þú eigir að kjósa en ég vona að þú kynnir þér málin almennilega áður en þú tekur svo þína ákvörðun. Það er alltaf hægt að gera gott samfélag betra – og ég tel að við eigum fyrst og fremst að leita þeirra lausna hér heima. Þess vegna ætla ég að kjósa NEI við því að hefja samningaviðræður við ESB.“
Leikstjórinn Baltasar Kormákur Baltasarsson ræddi um þjóðaratkvæðagreiðsluna í hlaðvarpinu Chess After Dark fyrr í vikunni og sagði það sína einlægu trú að það væri gæfuskref fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið.
„Ég vona að okkur beri gæfa til að fara inn í þetta og skoða þetta,“ sagði Baltasar spurður út í afstöðu sína. Hann rakti síðan reynslu sína af samstarfi með breskum kvikmyndagerðarmönnum sem sæu allir eftir útgöngu úr Evrópusambandinu Brexit.
Erfiðast fyndist honum þó að fylgjast með áróðri öflugra afla sem gerðu upp í evrum og væru fyrst og fremst að hugsa um eigin hagsmuni.
„Þetta óstöðuga ástand sem er, það hljóta allir að hafa áhyggjur af, það þarf ekki mikið að koma upp á til að það fari allt á hliðina. Því held ég að okkur sé nú betur borgið í bandalagi við þjóðir sem hugsa líkar okkur,“ sagði hann jafnframt.
Tónlistarmaðurinn Ásbjörn Morthens, betur þekktur sem Bubbi, ætlar að segja já í atkvæðagreiðslunni og tilkynnti það í myndbandi fyrir samtökin Já til að sjá.
„Ég ætla að segja já, ekki vegna þess að þetta skipti mig eitthvað svo miklu máli, gamlan karl. En börnin mín, börnin mín eiga skilið það besta og ég á sex börn. Þau eiga ekki skilið að torfbæir í Armani-jakkafötum segi þeim að þau eigi ekki rétt á því að eiga geggjaða og fallega framtíð. Áfram Ísland, áfram framtíðin,“ sagði Bubbi klæddur í vöðlur í myndbandinu.
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Erna Mist Yamagata, myndlistarkona, leikmyndahönnuður og pistlahöfundur, skrifaði skoðanagreinina „Kassi Schrödingers“ í Morgunblaðið fyrr í vikunni þar sem hún gagnrýndi harðlega tækifærismennsku stjórnmálamanna. Hún væri ekki mikill aðdáandi Evrópusambandsins en það væri þó ekki jafn fráhrindandi og forræðishyggja þeirra sem vilja koma í veg fyrir að fólk hafi möguleikann á að kjósa um aðild.
„Persónulega finnst mér innganga í Evrópusambandið ekki aðlaðandi tilhugsun, en hún kemst ekki nálægt því að vera jafn fráhrindandi og forræðishyggja þeirra sem vilja hrífa af mér valmöguleikann. Það þarf ekki háskólapróf í viðskiptafræði til að sjá hag sinn í því að velja valfrelsi fram yfir ótímabæra höfnun á valkostum,“ skrifaði hún í greininni.
„Ólíkt þingmönnum fáum við ekki borgað fyrir að þrengja skoðunum okkar í flokkadrætti, svo af hverju lætur annar hver maður eins og hann sé á launum við að hrópa nei eða já? Auðvitað er það hlutverk íhaldsins að gera róttækar breytingar á stjórnkerfinu eins erfiðar og hægt er; að vera loftþétt síða sem hleypir engu í gegn án þess að ræða það til hlítar – en það er óþarfi að drepa köttinn aftur og aftur áður en hann deyr.
Það má tortryggja hvað sem er eða sveipa það draumsýn – en til að finna fyrirbærinu endanlega mynd þarf einfaldlega að opna kassann. Þegar stjórnmálamenn sjá ekki lengur muninn á þjóðaratkvæðagreiðslu og kosningabaráttu verður þjóðin einfaldlega að leiða raunveruleiksjónarvarpið hjá sér og opna kassa Schrödingers.
Erpur Þórólfur Eyvindarson, betur þekktur sem Blaz Roca, greindi frá því í vikunni að hann ætli að kjósa nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hann gerði það í færslu á Facebook þar sem hann rifjaði upp ellefu ára gamalt viðtal þar sem hann skýrði afstöðu sína til Evrópusambandsins.
„Evrópusambandið eru öll gömlu nýlenduveldin saman í einum klúbbi, búin að loka sig af með tollamúrum. Þannig ef einhver er alþjóðasinni þá ert þú aldrei fylgjandi Evrópusambandinu. Þetta eru agressífustu þjóðir heims, það vantar reyndar eina þjóð í vestri. Þetta er NATO-klúbbur meira eða minna, Evrópusambandið hefur aldrei almennilega verið með sjálfstæða utanríkisstefnu frá Bandaríkjunum,“ sagði hann í viðtalinu um afstöðu sína.
„Lítið breyst, engu við að bæta nema að efnahagshorfur €$B voru töluvert bjartari fyrir 11 árum. Nei þýðir nei, €$B eru ræpur,“ skrifaði Erpur í færslunni þar sem hann deildi viðtalinu af Youtube.
Guðfinnur Sölvi Karlsson, betur þekktur sem Finni á Prikinu, ætlar að kjósa nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og skýrði það með samlíkingu á Facebook í vikunni.
„Mér býðst mjög fyndinn díll á Prikinu núna... Ég þarf að gera Prikið mitt betra og laga fullt af hlutum svo það verði geggjað, en ég er aðallega að berjast við það að ég kaupi bjórinn svo dýrt af því Prikið er svo lítið og það er að bitna í kúnnahópnum mínum með háu verði og ef ég get lagað það lagast flest,“ segir hann í færslunni.
„Lausnin sem mér er boðinn er að fá með mér stórt fyrirtæki sem eru 46 gaurar bjóðast til að hjálpa mér, en þeir fá þá að ráða helvíti miklu um hvernig ég rek Prikið og hvernig ég fer með reksturinn og peningana.“
Finni segir að gaurarnir 46 bjóði honum betri díla en þeim sjálfum hafi gengið skelfilega að reka bari síðustu tíu árin og skuldi helling. Skrifi hann undir verði hann ábyrgur fyrir því að borga af skuldum þeirra fyrirtækis. Sagan sýni að þeir geri vonda bari betri en geri lítið til að hjálpa vel reknum börum.
„Ég held ég taki bara sénsinn á að reka Prikið áfram sjálfur og reyni að laga það sem þarf að laga, prófa mismunandi hluti, ráða inn ferskt staff og halda því sem virkar og henda því sem virkar ekki, án þess að þurfa fyrst að fá samþykki frá 46 gaurum!“ skrifar hann og bætir við að lokum: „Ég segi bara nei... hringi í þá á laugardaginn!“
Guðni Bergsson, lögmaður, fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu og formaður KSÍ frá 2017 til 2021, ætlar að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og hefur birst í auglýsingum já til að sjá.
„Ég tel einfaldlega skynsamlegt á þessum tímapunkti að klára aðildarviðræður að ESB. Er ekki tækifæri í þessu fyrir okkar kröftuga en fámenna samfélag sem að við verðum að skoða? Samhliða viðræðunum getum við síðan tekið samræðuna um okkar samfélag og hvert við viljum stefna með það,“ sagði Guðni í myndbandi fyrir Já til að sjá.
„Með góðan samning á borðinu getum við síðan tekið upplýsta ákvörðun um fulla aðild eða ekki. Ég segi því já til að sjá þann 29. ágúst.“
Guðmundur Emil Jóhannsson, einkaþjálfari, tónlistarmaður og áhrifavaldur, tilkynnti fyrr í mánuðinum að hann væri búinn að hugsa málið, hygðist leggja áherslu á sameiningu ekki sundrung og ætlaði að segja nei í atkvæðagreiðslunni.
„Sameining ekki sundrung. ESB?? Nei. Takk kærlega samt fyrir að spurja, við erum alveg í toppmálum, allir eru að gera róttæka hugarfarsbreytingu: Fatta og vakna hvað við erum heppin og blessuð að búa hér og fæðast hér, þakklátur er ég forfeðrum mínum sem byggðu þetta allt upp saman, úr moldar- og torfbæjum, harðbýlt og kalt, blíða og harða paradísareyjan er bara rétt að byrja,“ skrifaði hann í Instagram-færslu.
„Taka fulla ábyrgð á sjálfum sér, það er enginn að fara bjarga mér nema ég sjálfur. ESB er ekki að fara bjarga þér, þú ert hetjan í þínu lífi, eða skúrkurinn. Ég elska þig samt þótt þú viljir gera já til að sjá en ég er sjálfur að læra segja nei.
Að lokum sagði hann ef hann myndi skipta um skoðun og vildi ganga í ESB þá gæti hann alveg flutt til Svíþjóðar, Danmerkur eða Spánar.
Hjörvar Hafliðason, fyrrverandi fótboltamaður og hlaðvarpsstjórnandi, hefur lýst yfir andstöðu sinni við aðild að ESB í hlaðvarpi sínu, Dr. Football, reglulega síðustu vikurnar. Afstaða hans þarf ekki að koma á óvart enda er hann í sambandi með Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur, framkvæmdastjóra SFS og einum helsta talsmanni íslensku útgerðarinnar.
Hjörvar ýjaði að því á léttu nótunum að hann myndi skella sér á skemmtanalífið ef áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði hafnað. „Ef ég fæ nei þarna á laugardaginn, því ég hef nú ekki farið á djammið í svona tíu ár, þá ætla ég að mæta og taka þetta alla leið,“ sagði Hjörvar í nýlegum þætti hlaðvarpsins.
„Ég þarf ábyggilega að leggja mig um einhvern tímann um kvöldmatarleytið ef ég á að endast eitthvað,“ sagði hann og spurði Sigurð Gísla Bond Snorrason, gest sinn, hvort hann myndi ekki skutla honum í bæinn.
„Það verður alvöru djamm, annars fer ég að sofa og fylgist með boltanum á sunnudaginn,“ bætti Hjörvar svo við.
Færeyski tónlistarmaðurinn Jógvan Hansen lýsti því yfir að hann myndi flytja aftur til Færeyja verði af inngöngu Íslands í Evrópusambandið í kjölfar mögulegra aðildarviðræðna. Jógvan hefur búið á Íslandi í 23 ár, er ekki með kosningarétt og myndi segja já við áframhaldandi viðræðum en nei við inngöngu í Evrópusambandið.
„Spurningin er hvers vegna við ætlum að horfa til ESB. Hvers vegna horfum við ekki á ástandið sem er hér á landi? “ spyr Jógvan en rætt var við hann í kvöldfréttum Kringvarpsins í vikunni.
Vel megi vera að aðild Íslands að Evrópusambandinu tryggi landinu stöðugri efnahag og lægri vexti en spyr hann hvers vegna þurfi að leita út fyrir landsteinana til þess að leysa slík vandamál. Væri hann með kosningarétt myndi hann samt segja já í komandi atkvæðagreiðslu.
„En ef það kemur að því að við förum í ESB, þá kem ég heim aftur til Færeyja strax, því ég ætla mér ekki að vera þar. Það sem ég segi er kannski svolítið þröngsýnt en ég hef engan áhuga á að láta einhvern í Brussel taka ákvarðanir fyrir mig. Alls ekki.“
Jón Ásgeir Jóhannesson, kaupsýslumaður, fjárfestir og stjórnarformaður Dranga, ætlar að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn því hann telur Íslendinga hafa engu að tapa að skoða samninginn.
„Ef við segjum nei þá munum við vera að þræta um þetta næstu fimmtán árin í viðbót. Hvað er þarna? Hvað var þarna? Og allt það. Ég held að við höfum engu að tapa að skoða þetta, það þýðir ekki að við ætlum að gera slæman samning,“ sagði Jón Ásgeir í hlaðvarpinu Chess After Dark.
„Við ætlum ekki að gefa neitt. Við sjáum alveg þjóðir sem eru líkar okkur og líður ágætlega inni í þessu samstarfi. Við erum með galla og áhættu í okkar litla gjaldmiðli. Það er að mínu viti mjög sterkt að hafa stærra bakland,“ sagði hann jafnframt.
Þá taldi hann Íslendinga eiga öfluga samningamenn sem væru reiðubúnir í að takast á um málin.
„Það er skrítið að segja nei við að skoða,“ sagði hann og bætti við: „Einhverjir segja að þetta sé tímaeyðsla en mér finnst það ekki sanngjarnt að loka málinu þannig.“
Kristín Gunnarsdóttir, hlaðvarpsstjórnandi og forstöðumaður upplýsingamiðlunar hjá Landsbankanum, mætti í þáttinn Spursmál hjá Stefáni Einari Stefánssyni 7. ágúst til að ræða umræðuna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Hún sagðist þar jafnframt ætla að kjósa nei.
„Ég ætla að kjósa nei eins og sakir standa. Talandi um að leggja á brattann, ég ætla að fara aðra leið, ég ætla að valhoppa aðra leið niður hlíðina,“ sagði Kristín í þættinum um afstöðu sína til þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
„Við erum eyjaskeggjar, við skulum ekki gleyma því og eyjaskeggjar eru alveg sérstök tegund af fólki. Við skulum ekki gleyma „mentalítetinu“ sem er stórt í þessu máli,“ sagði hún jafnframt.
Óperusöngvarinn Kristján Jóhannesson ætlar að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni til að sjá hvað Evrópusambandið hefur upp á að bjóða fyrir framtíðarmöguleika íslensku þjóðarinnar.
„Eins og allir vita þá erum við búin að glíma við stór vandamál, íslenska þjóðin, í tugi ára. Þess vegna finnst mér mjög nauðsynlegt að skoða hvað Evrópusambandið hefur mögulega upp á að bjóða fyrir okkar framtíð, börn, barnabörn og alla þjóðina,“ segir Kristján í myndbandi fyrir Já til að sjá.
„Ég þekki það að vextir fyrir ungt fólk, til dæmis að eignast húsnæði, eru mun lægri í Evrópu heldur en hér. Ég segi já 29. ágúst til að sjá meiri framtíðarmöguleika fyrir íslenska þjóð.“
Lárus Welding, fjármálastjóri Stoða og fyrrverandi bankastjóri Glitnis, hefur lýst því yfir að hann sé „mjög mikill já-maður“ þegar kemur að atkvæðagreiðslunni og sjái nánast enga ókosti við áframhaldandi viðræður.
„Ég er mjög mikill já-maður en auðvitað byggir mín reynsla á því að hafa búið í Bretlandi og séð hversu illa þetta Bexit-mál fór með hagkerfið sem okkur og minni fjölskyldu þykir bara mjög leiðinlegt,“ sagði Lárus í nýjasta maraþonþætti Þjóðmála.
Vísar Lárus þar til þess þegar Bretar yfirgáfu Evrópusambandið 2020 í kjölfar atkvæðagreiðslu þess efnis 2016. Hann sagði þó að ríkisstjórnin hefði gert mistök með því að fara hratt inn í atkvæðagreiðsluna. Hann segist þá setja þetta í samhengi við það ef hann væri að stunda viðskipti:
„Já-kosturinn er með miklu meira upside og eiginlega ekkert downside,“ segir hann en Gísli Freyr tekur þá fram að það sé fullmikil einföldun, en Lárus tekur fyrir það.
Sigmar Vilhjálmsson, fjölmiðlamaður og starfsmaður auglýsingadeildar Sýnar, ætlar að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn af því hann kaupir ekki rökin fyrir nei-inu og vill ekki láta segja sér fyrir verkum.
„Ég virði alla þá sem eru ósammála mér en ég er búinn að fara fram og til baka og ég finn ekki rökin fyrir því af hverju í ósköpunum við ættum að segja nei. Ég finn það ekki. Af því ég er ekki að kaupa gífuryrðin og ég er ekki að kaupa sleggjudómana,“ sagði Simmi í myndbandi á samfélagsmiðlum.
„Ég er allavega á þeim stað að ég vil kynna mér málin og fá tækifæri til þess að gera það. Ég get alveg kynnt mér hvernig reglur Evrópusambandsins eru núna. En ég vil fá að kynna mér hvað okkur stendur til boða því það er fordæmi fyrir því að þjóðir geti samið, sérstaklega um sína aðkomu að þessu sambandi,“ sagði hann jafnframt.
„Að eiga valkosti er alltaf betra en að eiga þá ekki og það að einhver segi mér hvernig hlutirnir eru og ég eigi bara að trúa honum og ætla sér að eyða peningum í að koma í veg fyrir það að ég kynni mér það. Það er einhver skítalykt af því. Ég er nógu mikill Íslendingur til þess að láta ekki segja mér svo til verka.“
Skúli Mogensen, athafnamaður og fyrrverandi forstjóri Wow Air, ætlar að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og skýrði afstöðu sína í löngu máli í Facebook-færslu fyrr í ágúst.
„Ég segi nei! Ég segi nei vegna þess að Ísland er á einstaklega góðum stað. Ekki vegna þess að hér sé allt fullkomið, heldur vegna þess að þegar horft er á stóru myndina hefur okkar litla þjóð náð árangri sem við megum öll vera stolt af,“ skrifaði Skúli í færslunni.
Hann tók fótboltasamlíkingu og sagði að ef staða þjóða væri heimsmeistaramót þá væri Ísland þegar komið í átta liða úrslit og ætti möguleika á úrslitaleik. Landið ætti þó við vandamál að glíma, háa vexti, þráláta verðbólgu og bága stöðu grunnmenntunar.
„En þessi vandamál hverfa ekki við inngöngu í ESB eða upptöku evru. Við þurfum sjálf að taka á ríkisfjármálum, húsnæðismarkaði, menntun og verðbólgu. Þar þarf hið opinbera ekki síst að taka til hendinni sem langstærsti vinnuveitandi og framkvæmdaaðili landsins.“
Stöðugleiki væri heldur ekki tryggður með aðild. Líkt og hjá fyrirtækjum sem vaxa hratt fylgja því vaxtarverkir og Ísland hafi glímt reglulega við þá. „En það að fórna sjálfstæði okkar þótt að það komi tímabundinn mótvindur á einhverjum sviðum væri mikil skammsýni.“
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður stéttarfélagsins Eflingar, ætlar að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni og skýrði afstöðu sína í sumarbyrjun. Hún hefur síðan þá komið fram á viðburðum og í auglýsingaefni samtakanna Áfram Ísland.
„Ég ætla að segja nei í ágústlok. Ég er samt ekki í skotgröfum né bergmálshelli - hef góðar ástæður fyrir nei-inu mínu. Ég er komin yfir alla tilfinningasemi í stóru málunum – mandlan og eyjarblaðið orðin svo þroskuð, einnig forennisbörkurinn ásamt öðru, og því ég sjálf – ég er sumsé fær um að hugsa, muna, meta og ræða. Þótt ótrúlegt megi virðast og einhverjir muni eflaust lýsa sig ósammála þessum fullyrðingum,“ skrifaði Sólveig í Fésbókarfærslu í byrjun júní.
Hún byggi afstöðu sína á því að hafa fylgst með afleiðingum Evru-kreppunnar sem hófst árið 2010 og viðbrögðum sambandsins við henni. Kreppan hefði komið til vegna myntbandalagsins og hönnunar þess. Jafnframt sé Evrópusambandið nýfrjálshyggið og lönd þess grípi til „grimmilegs niðurskurðar og mikils og mögulega langvarandi atvinnuleysis til að endurheimta eða bæta samkeppnisstöðu“.
„Ég hvet okkur öll til að hugsa sjálfstætt og skoða málin óhrædd. Ég vona að mörg séu mér sammála - en þoli vel að fólk sé það ekki. Vona samt að þið stillið ykkur um að kalla mig fávita, aumingja eða drullusokk - allavega ef það er vegna skoðana minna á ESB.“
Leikkonan Sólveig Arnarsdóttir ætlar að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og hlakkar til hennar. Hún skýrði afstöðu sína á Fésbókinni í vikunni.
„Evrópusambandið er ekki jaðarhreyfing einhverra kverúlanta í Brussel. Það er ekki jaðarskoðun í Evrópu að vilja tilheyra ESB. Það samanstendur af 27 fullvalda, frjálsum lýðræðisríkjum sem öll hafa yfirráð og stjórn á sínum auðlindum,“ skrifaði Sólveig í færslunni.
„Hvert land hefur sína einstöku menningu, tungumál, siði og venjur sem enginn gerir kröfur um að þau afsali sér en saman eru þau sterkari og í breyttum heimi skiptir samstaða og samvinna mestu máli. Við tilheyrum Evrópu, við erum evrópsk ríki og þetta eru vinaþjóðir okkar,“ skrifaði hún jafnframt.
„Ég hef fulla trú á því að við getum komist að ljómandi samkomulagi við þessar frændþjóðir okkar-nú og ef ekki, þá fáum við alltaf tækifæri til að kjósa aftur! Ég segi JÁ og hlakka til 29.ágúst!“
Leikkonan Unnur Ösp Stefánsdóttir ætlar að kjósa já í atkvæðagreiðslunni og hefur birst á miðlum Já til að sjá.
Fyrr í mánuðinum deildi hún færslu móður sinnar, leikkonunnar Þórunnar Sigurðardóttur, þar sem hún skýrði af hverju hún ætlaði að kjósa já. Hún rakt þar kynni sín af Evrópusambandinu, sagði að samstarf væri eina von mannkyns og spurði: „Því í ósköpunum skyldum við ekki reyna að ná samstarfi við ESB og sjá hvað okkur er boðið?“
„Mamma leggur orð í belg af mikilli reynslu af menningarmálum. Hef hingað til hlustað á hennar sterku og næmu dómgreind. Alltaf beisikk hún mamma,“ skrifaði Unnur við deilingu á færslu Þórunnar.
Glæpasagnahöfundurinn Yrsa Sigurðardóttir var til viðtals á Útvarpi Sögu með eiginmanni sínum, Ólafi Þór Þórhallssyni, fyrr í mánuðinum og greindu hjónin frá því að þau ætluðu bæði að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
„Ég er búin að ákveða að kjósa nei. Að því sögðu tekur hver og einn ákvörðun byggt á hvað þeim finnst. Ég er rosalega lítil klappstýra mikillar bjúrókrasíu og óttast kæfandi áhrif á iðnað og svo framvegis,“ sagði Yrsa um afstöðu sína.
„Ég ætla ekki að fara að segja fólki hvað það á að kjósa, því við eigum öll einhver viðmið sem verða til þess að við tökum já eða nei.“