Verðlaunahátíð samtaka leikmanna ensku úrvalsdeildarinnar fór fram í kvöld en þar var Bruno Fernandes, leikmaður Manchester United, valinn besti leikmaður síðasta tímabils.
Bruno átti frábært tímabil með United og sló stoðsendingamet deildarinnar með 21 stoðsendingu í 35 leikjum. Þá skoraði hann einnig níu mörk.
Þá var lið ársins einnig valið og þar voru leikmenn Englandsmeistara Arsenal áberandi, eða fimm talsins. City á fjóra leikmenn en United og Brentford einn leikmann hvort.
Lið ársins samkvæmt leikmönnum ensku úrvalsdeildarinnar:
David Raya (Arsenal), Jurrien Timber (Arsenal), William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nico O'Reilly (Man City); Bruno Fernandes (Man United), Declan Rice (Arsenal), Rayan Cherki (Man City); Erling Haaland (Man City), Antoine Semenyo (Man City), Igor Thiago (Brentford).
Þetta er í fyrsta sinn síðan 2010 sem leikmaður Manchester United hlýtur nafnbótina leikmaður ársins en það var Wayne Rooney sem hlaut heiðurinn síðast úr þeirra röðum.
The first Manchester United winner since Wayne Rooney in 2010 ❤️ pic.twitter.com/ipRnCD2ANT— PFA (@PFA) August 25, 2026
The first Manchester United winner since Wayne Rooney in 2010 ❤️ pic.twitter.com/ipRnCD2ANT
Bruno er aðeins annar leikmaðurinn frá Portúgal sem hlýtur þessa nafnbót en sá sem hlaut hana áður var einnig leikmaður Manchester United, Cristiano Ronaldo, sem var valinn leikmaður árins 2007 og 2008.