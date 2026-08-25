Skotlandsmeistarar Glasgow Celtic eru úr leik í Meistaradeild Evrópu eftir tap gegn LASK frá Austurríki í framlengdum leik.
Celtic vann fyrri leik liðanna 3-0 og 21. mínútu skoraði Callum McGregor fyrsta mark leiksins svo að staðan var orðin 4-0. Heimamenn voru þó ekki á þeim buxunum að gefast upp og skoruðu þrjú mörk meðan að gestirnir reyndu að pakka í vörn.
Á 91. mínútu skoraði Florian Flecker fjórða mark heimamanna og því varð að grípa til framlengingar. Skotarnir virkuðu hreinlega ekki í formi til að klára leikinn og í seinni hálfleik hennar skoraði Samuel Adeniran fimmta mark LASK sem reyndist náðarhöggið.
Adeniran fékk reyndar tækifæri til að skora þrennu og gera endanlega út um leikinn á 112. mínútu þegar LASK fékk vítaspyrnu en brenndi af. Það kom þó ekki að sök og Glasgow Celtic situr eftir með sárt ennið eftir 5-1 tap í leik sem fyrirfram átti að vera hálfgert formsatriði.
Tveir aðrir leikir fóru fram í undankeppni Meistaradeildarinnar í kvöld. Spútniklið síðasta árs, Bodø/Glimt, vann þægilegan 3-0 sigur á NEC og viðureignina 6-1 samanlagt.
Þá vann Sabah 5-2 sigur á Víkingabönunum í Hapoel Be'er Sheva í framlengdum leik og viðureignina 6-4 samanlagt.