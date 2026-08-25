Fótbolti

For­est fyrsta úr­vals­deildar­liðið úr leik í deildar­bikarnum

Siggeir Ævarsson skrifar
Hákon fékk sénsinn í kvöld en lítið að gera
Hákon fékk sénsinn í kvöld en lítið að gera vísir/Getty

Önnur umferð enska deildarbikarsins rúllaði af stað í kvöld en úrvalsdeildarliðin mættu þá til leiks. Nottingham Forest er fyrsta úrvalsdeildarliðið sem kveður keppnina í ár.

Það var þó alltaf ljóst að í það minnsta eitt úrvalsdeildarlið félli úr leik í kvöld þar sem Forest fékk Leeds í heimsókn og fóru gestirnir með 0-2 sigur af hólmi.

Hákon Rafn Valdimarsson var í byrjunarliði Brentford sem sótti Birmingham heim. Hann hafði lítið að gera í markinu í kvöld en Brentford vann algjöran 1-6 yfirburða sigur. 

Hin úrvalsdeildarliðin áttu öll frekar náðugt kvöld. Ipswich lagði Leicester 3-1. Coventry vann góðan 2-4 útisigur á Plymouth og West Ham vann öruggan 1-4 útisigur á Southampton.

Umferðin heldur áfram á morgun þar sem fleiri úrvalsdeildarlið eiga leiki. Newcastle tekur á móti West Brom, Tottenham á móti Charlton og Everton sækir Preston heim.

Enski boltinn

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