Sérfræðingar Stúkunnar fóru ekki mjúkum höndum um stjórn Stjörnunnar og leikmenn liðsins í kjölfar viðtals við fyrrverandi þjálfara liðsins, Jón Þór Hauksson, sem sagði frá erfiðri reynslu sinni á annars stuttum tíma í starfi.
Í viðtali við Gunnlaug Jónsson í Íþróttavarpi RÚV sagðist Jón Þór klárlega hafa gert mistök með því að gerast þjálfari Stjörnunnar í sumar. Hann hafi komið inn í neikvætt andrúmsloft eftir „allsherjar fíaskó“ við brottrekstur forvera síns og aldrei fundist hann velkominn.
Skagamaðurinn var rekinn fyrir helgi eftir að hafa tekið við liðinu af Jökli Elísabetarsyni sem var vel liðinn meðal leikmanna. Jón Þór sagist strax hafa verið málaður upp sem vondi karlinn innan herbúða liðsins.
Jón Þór ber Stjörnunni vægast sagt ekki söguna vel og segir það til að mynda hafa komið sér í opna skjöldu að ekki væri starfandi styrktarþjálfari, sjúkraþjálfari eða fitness-þjálfari hjá félaginu. Hann hafi verið í áfalli yfir stöðunni.
Málið var tekið fyrir í Stúkunni á Sýn Sport í gær.
„Það kemur mér á óvart að hann stigi inn í umhverfi þar sem að er hvorki fitness þjálfari né styrktarþjálfari starfandi. Ef það er raunin þá þykir mér það bara ótrúlegt,“ sagði Sigurbjörn Hreiðarsson, sérfræðingur Stúkunnar og kollegi hans Albert Brynjar Ingason tók undir:
„Maður heyrði þetta áður en hann kom þarna inn. Að aðstæðurnar væru svona. Maður horfir á leikmannakaup hjá þeim. Þeir kaupa rosalega stóra pósta, borga há laun og eru svo ekki með þessu atriði á hreinu. Ótrúlegt.“
Albert hélt síðan áfram um stöðu liðsins:
„Staða liðsins er slæm. En hún er ekki slæm út af Jóni Þór,“ bætti Albert við. „Hún er slæm út af stjórn og leikmönnum liðsins. Maður horfir á stóra pósta. Þú ert með markmann sem er ekki búinn að skutla sér í sumar, fer svo og giftir sig í miðju móti og vælir yfir því. Þú ert með varnarmenn sem eru alltaf skrefinu á eftir, miðjumenn sem hlaupið er yfir leik eftir leik og framherja sem eru ekki í formi.“
„Maður horfir líka á þetta þeim augum að þetta lið ætlaði sér að verða Íslandsmeistarar. Þá hugsar maður bara hvar hugarfar þessara manna er. Þegar deildin er farin, það er búið að henda þér út úr bikar á móti Lengjudeildarliði. Alvöru sigurvegarar vilja breytingar. Þeir eru ekki að væla yfir því að ákveðinn maður sé látinn fara.“
Það sem sló fólk eina mest í frásögn Jóns Þórs var það þegar að hann sagði veikindi sín hafa komið af stað ljótum sögum. En veikindin ollu fjarveru hans á æfingum.
Það er náttúrlega ótrúlegt að þessu sé snúið upp í bara ljótar sögur. Það er auðvitað bara skammarlegt fyrir félagið að minn heiður og mín heilindi séu dregin í efa í starfi. Að ég hafi ekki sinnt starfinu mínu og verið fjarverandi á æfingum, og farið snemma heim af æfingum. Það er tilkomið vegna þessara veikinda, að undanskilinni einni jarðarför.
- Jón Þór í Íþróttavarpi RÚV
Það er náttúrlega ótrúlegt að þessu sé snúið upp í bara ljótar sögur. Það er auðvitað bara skammarlegt fyrir félagið að minn heiður og mín heilindi séu dregin í efa í starfi. Að ég hafi ekki sinnt starfinu mínu og verið fjarverandi á æfingum, og farið snemma heim af æfingum. Það er tilkomið vegna þessara veikinda, að undanskilinni einni jarðarför.
- Jón Þór í Íþróttavarpi RÚV
„Það voru leikmenn sem héldu Jökli svona lengi í starfi og það voru leikmenn sem vældu Jón Þór út,“ sagði Albert.
„Ef leikmenn vissu að hann væri að glíma við eitthvað magavesen þá er þetta bara ljótt. Ég heyrði þetta úr öllum áttum. Að það væri að koma úr klefanum að Jón Þór væri alltaf strax farinn og þar fram eftir götunum. Þeir vissu hvað væri að gerast og eru að koma með svona sögur. Það er bara fáránlegt.“
Sigurbjörn tók undir það:
„Það er bara algjör skandall. Fáránlegt og ljótt. Menn verða að pæla aðeins í sjálfum sér í þessu. Hvað er ég að láta út í kosmósið?“
Umræðuna um Stjörnuna og mál Jóns Þórs úr Stúkunni má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni.