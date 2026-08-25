Fram vann 3-4 sigur í frábærum leik gegn Breiðabliki á Kópavogsvelli í 20. umferð Bestu deildar karla í gær. Framarar skoruðu öll fjögur mörk sín í fyrri hálfleik, Blikar bitu frá sér í seinni en gerðu ekki nóg til þess að jafna leikinn. Mörkin úr þessum bráðfjöruga leik má sjá neðar í fréttinni.
Davíð Ingvarsson kom Breiðabliki yfir snemma leiks en mörk frá Róberti Haukssyni, Haraldi Einari Ásgrímssyni, Vuk Oskar Dimitrijevic og Kennie Chopart sáu til þess að Fram leiddi 4-1 í hálfleik.
Breiðablik náði að klóra í bakkann snemma í þeim seinni með öðru marki frá Davíð sem og marki frá Þorleifi Úlfarssyni en þrátt fyrir urmul af góðum færum í kjölfarið tókst þeim ekki að finna jöfnunarmarkið. Lokatölur 4-3 sigur Fram.
Með sigrinum er Fram búið að jafna KR að stigum í 2. sæti deildarinnar en Fram er í 3. sæti á markatölu. KR og Fram eru bæði með 43 stig en Víkingur situr á toppnum með 51 stig. Breiðablik er í fjórða sæti með 30 stig.