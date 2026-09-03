Lífið

Hvað veistu um… London?

Atli Ísleifsson skrifar
Það eru margir sem halda mikið upp á London og eru duglegir að sækja borgina heim.
Það eru margir sem halda mikið upp á London og eru duglegir að sækja borgina heim. Getty

London er ein fjölmennasta borg Evrópu og höfuðborg Bretlands. Borgin á sér langa og viðburðaríka sögu og má þar finna bæði sögufrægar byggingar og nýrri hverfi þar sem nútímaarkitektúr fær að njóta sín. London er einnig ein helsta menningar- og viðskiptamiðstöð álfunnar með fjölbreyttu mannlífi, söfnum, leikhúsum, verslunum og veitingastöðum.

London hefur lengi verið vinsæll áfangastaður meðal Íslendinga og margir leggja leið sína þangað, enda stutt flug milli Íslands og Bretlands. Borgin hentar vel fyrir helgarferðir jafnt sem lengri dvöl og margir sækja hana heim til að versla, fara á tónleika og fótboltaleiki, skoða söfn eða einfaldlega njóta mannlífsins.

En hvað veistu um London?

Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.

Áður hefur meðal annars verið spurt um:

Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?

Taktu London-kvissið að neðan! 

Hvað veistu um...? Bretland England

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