Knattspyrnusambönd Evrópu (UEFA), Asíu (AFC) sem og knattspyrnusamband Norður-, Mið-Ameríku og Karíbahafsins (CONCACAF) íhuga að þvinga fram kosningu um vantraust á hendur Gianni Infantino, sitjandi forseta FIFA.
Þetta hefur Reuters eftir háttsettum heimildarmönnum sínum innan knattspyrnuhreyfingarinnar.
Gianni Infantino, forseti FIFA, hafði lagt til að selja hlut í heimsmeistaramótinu til einkafjárfesta samkvæmt áætlun sem hefði getað fært honum sjálfum tugi milljóna punda.
Áætlunin mætti alþjóðlegri fordæmingu, meðal annars frá UEFA og breska forsætisráðherranum Andy Burnham. Hún var að lokum dregin til baka en hefur vakið upp spurningar um framtíð Infantinos sem forseta FIFA.
Nú íhuga UEFA, AFC og CONCACAF að þvinga fram kosningu um vantraust á Infantino í embætti forseta FIFA en eftir því sem Reuters kemst næst eru engin fordæmi fyrir slíkri kosningu í 122 ára sögu FIFA.
Samkvæmt lögum FIFA þarf stjórn sambandsins að kalla til allsherjarþings fari einn fimmtu hluti, þeirra 211 aðildarþjóða FIFA, fram á það. Reuters segir hins vegar frá því að engin sérstök ákvæði sé að finna í lögum FIFA er varða vantraust á hendur sitjandi forseta sambandsins.
Slíkt þing mun þurfa að fara fram innan þriggja mánaða frá skriflegri beiðni þeirra aðildarþjóða sem standa að tillögunni og myndi þá hver aðildarþjóð fyrir sig hafa eitt atkvæði á því þingi.
Þrátt fyrir að vera valtur í sessi hyggst Infantino bjóða sig fram til endurkjörs á næsta þingi FIFA í mars á næsta ári. Hann nýtur enn stuðnings einhverra aðildarþjóða.
Þá eru aðrar aðildarþjóðir, sem voru ekki sammála áætlun Infantino, ekki endilega sannfærðar um að kosning um vantraust á hendur honum sé rétta leiðin. Fari svo að vantraust nái ekki fram að ganga gæti það styrkt stöðu Infantino í embætti að mati þeirra.