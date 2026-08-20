Stillir sér upp með gálga og skreytti afmæliskökuna snöru

Ítamar Ben-Gvir, þjóðaröryggisráðherra Ísraels, hefur vakið hörð viðbrögð, bæði heima fyrir og erlendis, eftir að hafa birt myndband af heimsókn sinni á byggingarsvæði gálga sem notaður verður til að hengja Palestínumenn sem dæmdir hafa verið fyrir hryðjuverk.
Myndbandið, sem tekið var upp á ótilgreindum stað og birt af flokknum hans Otzma Yehudit, sýnir ráðherrann benda á grunn mannvirkisins og lýsa því yfir að þar verði „hryðjuverkamenn teknir af lífi“.
Ráðherrann segir aðstöðuna verða búna sérstökum áhorfendaklefum þar sem aðstandendur fórnarlamba hryðjuverka geti fylgst með aftökunum. Í myndbandinu, sem birt var á samfélagsmiðlum, hælist Ben-Gvir um af byggingunni.
„Ég lofaði að gera aðstæður hryðjuverkamanna í fangelsum verri, það höfum við gert,“ sagði hann meðal annars samkvæmt umfjöllun Guardian.
Bygging þessa gálga kemur í kjölfar þess að ný lög voru samþykkt á ísraelska þinginu fyrr á þessu ári sem kveða á um að Palestínumenn sem sakfelldir eru fyrir hryðjuverk fyrir herdómi verði teknir af lífi innan níutíu daga. Lögin gilda ekki um gyðinga sem sakfelldir eru fyrir áþekka glæpi.
Lögin hafa verið sökuð um að vera í eðli sínu mismunandi, þar sem sérstakt ákvæði verndar í reynd ísraelska gyðinga fyrir dauðarefsingu. Lögin aðeins yfir manndráp framin í þeim yfirlýsta ásetningi að „afneita tilvist Ísraelsríkis“, sem gerir það að verkum að þau eiga nær eingöngu við um Palestínumenn.
Myndbandið af gálgasvæðinu kemur fram á sama tíma og vaxandi alþjóðleg gagnrýni beinist að framgöngu Ísraels í garð Palestínumanna, þar á meðal vegna útboða fyrir hina umfangsmiklu E1-landtökubyggð utan við Jerúsalem.
Ben-Gvir, sem hefur gegnt embætti þjóðaröryggisráðherra frá 2022 að undanskildu tveggja mánaða hléi í fyrra, á sjálfur að baki sakfellingar fyrir hvatningu til kynþáttahaturs og stuðning við hina bönnuðu Kach-hreyfingu Meirs Kahane. Í maí síðastliðnum fagnaði hann fimmtugsafmæli sínu með köku skreyttri mynd af snöru.