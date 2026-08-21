Enski boltinn hefst í kvöld

Það er sannarlega stór dagur á Sýn Sport en enska úrvalsdeildin hefur göngu sína.
Fyrsti leikur tímabilsins er viðureign Arsenal og Coventry á Emirates-vellinum í London. Útsending á Sýn Sport hefst klukkan 18:30 með heljarinnar upphitun en leikurinn sjálfur fer af stað klukkan 19:00.
Þrír leikir eru í beinni útsendingu í Bestu-deild kvenna í dag, en ÍBV-Þróttur er klukkan 17:15 á Sýn Sport Ísland 2, Þór/KA-Valur klukkan 18:00 á Sýn Sport Ísland og FH-Víkingur á sama tíma á Sýn Sport Ísland 3.
Bestu-mörkin hefjast síðan klukkan 21:35 á Sport Ísland.
Klukkan 16:15 á Sýn Sport Viaplay hefst útsending frá Bundesligu kvenna þegar Union Berlin tekur á móti Bayern Munchen en okkar kona Glódís Perla verður þar í eldlínunni með Bayern.