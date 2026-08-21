Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari meistaraflokks karla og yfirmaður knattspyrnumála hjá KR, og eiginkona hans Laufey Kristjánsdóttir aðstoðarskólastjóri eru að skilja. Samkvæmt heimildum Vísis tilkynnti Óskar Hrafn leikmönnum KR um stöðu mála á æfingu liðsins á dögunum.
Óskar Hrafn er einn umtalaðasti knattspyrnuþjálfari landsins í dag. Hann lék sem atvinnumaður í knattspyrnu en hætti aðeins 25 ára vegna bakmeiðsla og sneri sér þá að blaðamennsku þar sem hann var meðal annars fréttastjóri DV, fréttastofu Stöðvar 2 og Vísis og Fréttatímans og stýrði íþróttavef á Bretlandi að frumkvæði Jóns Ásgeirs Jóhannessonar.
Óskar var um tíma sparkspekingur á Stöð 2 Sport en sneri svo aftur í boltann þegar hann tók við þjálfun meistaraflokks karla hjá Gróttu árið 2017. Þaðan færði hann sig yfir til Breiðabliks og gerði liðið að Íslandsmeisturunum 2022 áður en hann sneri heim í Vesturbæinn 2024, fyrst sem yfirmaður knattspyrnumála og síðan einnig þjálfari meistaraflokks karla.
Laufey greindi vinum sínum á samfélagsmiðlum frá tíðindunum í síðustu viku þar sem hún sagði Óskar sinn besta og traustasta vin í 41 ár og lýsti erfiðum tímum. Heimildir Vísis herma að Óskar hafi tjáð leikmannahópi KR um skilnaðinn á æfingu í kjölfarið.
Þau Óskar og Laufey eiga þrjú börn saman en þeirra á meðal eru landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson, sem spilar hjá Real Sociedad á Spáni, og Emilía Óskarsdóttir sem spilar sem atvinnumaður hjá HB Köge í Danmörku.