Hlutir sem þú ættir aldrei að deila með maka þínum

Klínískur sálfræðingur segir mikinn mun á gagnsæjum samskiptum í parsambandi og gagnsæjum maka. Mikilvægt sé að vera hreinskilinn og opinn við maka sinn en það sé líka margt sem maður eigi ekki að deila með maka, til dæmis upplýsingar um fyrrverandi maka, særandi skoðanir annarra á makanum eða trúnaðarupplýsingar vina.
Theodór Francis Birgisson, klínískur sálfræðingur, var gestur Lilju Katrínar og Heimis Karlssonar í Bítinu á Bylgjunni í morgun og ræddi þar um samskipti í parsamböndum, það sem maður á að deila með maka sínum og það sem maður á ekki að deila með honum.
„Það eru hlutir sem er engin ástæða til þess að deila með maka. Og það er mikill munur á að hafa gegnsæi í samskiptum í parsambandi og að hafa gegnsæjan maka,“ segir Theodór.
Hann tekur sem dæmi fólk sem byrjar saman um þrítugt eða fertugt og hefur átt fleiri maka áður. Þá sé ekki endilega gagnlegt að annar aðilinn reki úr hinum hver sé bestur í rúminu af fyrrverandi mökum eða hvernig fyrri sambönd hafi verið. Yfirleitt séu það upplýsingar sem best sé að geyma fyrir sjálfan sig.
„Við þurfum líka að spyrja: „Gagnast það hinum aðilanum að vita það?“ Það sem ég segi við fólk: „Allt sem gerist frá því að þú byrjar með einstaklingi, ert í því parsambandi og sem viðkemur ykkur ættu ekki að vera nein leyndarmál um.“ En það sem gerist áður en þú byrjar með þessum aðila er náttúrulega þitt og þú ræður hversu miklu þú deilir af því með maka þínum,“ segir Theodór.
Hins vegar ætti maður ekki að fela eitthvað fyrir makanum sem hann ætti að vita. „Hverja er ég að hitta í dag? Hvernig ráðstafa ég tíma mínum í dag? Hvernig ráðstafa ég peningunum mínum í dag?“ tekur Theodór sem dæmi.
„Við þurfum alltaf svolítið að hafa þessa almennu skynsemi, sem er nú því miður ekki svo almenn stundum í samböndum. Það eru alveg hlutir sem að myndu ekkert gagnast makanum að vita en svo eru líka aðrir hlutir sem að væri rangt að fela fyrir makanum. Þar af leiðandi þarf þetta kannski bara svolitla upplýsta umræðu um: Hvað er ég að fara að segja og hvað er ég ekki að fara að segja,“ segir Theodór.
Á samfélagsmiðlum sé fólk oft að sýna hvað það sé í æðislegum samböndum en það er yfirleitt ekki raunveruleginn. Theodór segist nota önnur orð yfir samfélagsmiðla vegna þessa, Facebook sé Fakebook og Instagram sé Imbagram.
„Það sem við sjáum almennt á samfélagsmiðlum er ekki líklegt til þess að vera raunveruleiki hjá hefðbundnu pari. Þar af leiðandi er samanburður við par sem þú sérð á einhverjum samfélagsmiðli mjög óraunhæfur,“ segir Theodór.
„Það væri miklu betra að gera samanburðinn: Hvar erum við í dag miðað við það hvar við vorum fyrir sex mánuðum síðan? Eigum við nánara samband? Eigum við nánari samtöl? Stöndum við betur saman núna heldur en við gerðum fyrir ári síðan? Ekki hvað öðrum finnst um hvernig okkar parsamband er,“ segir hann.
Þegar maður er í sambandi eigi maður að sýna þeim sem maður elskar nærgætni. Þar af leiðandi sé ekki gott að segja viðkomandi eitthvað sem gagnast ekkert og er bara særandi. Hins vegar sé það tvíeggja sverð, því makinn vill oft vita eitthvað þó það særi hann, til dæmis skoðanir tengdaforeldris.
„Þetta getur nefnilega verið mjög flókið. Þetta er ekki ein einföld lausn sem hentar fyrir allar aðstæður. En það sem við getum almennt sagt er að pör ættu að kappkosta að vera forvitin um hvort annað, líðan hvors annars og af hverju við höfum þær skoðanir sem við höfum,“ segir Theodór.
Annað sem Theodór nefnir er að þegar fólk fari í pararáðgjöf eigi það ekki að segja makanum frá því sem ráðgjöfinn hefur sagt persónulega við það. Oft endi það á að vera lausleg túlkun viðkomandi á orðum ráðgjafans og fólk heyri jafnvel það sem er ekki sagt og miðli áfram.
Það sem maður eigi að deila með maka sé eitthvað sem maður finni hjá sjálfum sér. „Maður þarf að finna hvort það sé gagnlegt fyrir parsambandið,“ segir Theodór.
„Ef við tökum annað dæmi, ég hitti gamlan vin úr háskólanum eða vinnufélaga og hann er að segja mér frá erfiðleikum sínum í parsambandi. Á ég að segja mínum maka það? Er einhver skylda á mér að segja maka mínum af því ég ætla ekki að fela neitt fyrir maka mínum?“ segir hann.
„Nei, það hefur ekkert í samband okkar að gera. Ég og mínir vinir þurfum að vita að ég geti haldið trúnaði. Það er ekki þannig að allt sem ég veit eigi maki minn endilega að vita.“