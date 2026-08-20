„Við vorum mjög líkar þegar við vorum yngri, bæði í útliti og stíl, og við deildum einnig mörgum áhugamálum, eins og að spila í sinfóníuhljómsveit, dansa og auðvitað að módelast,“ segja systurnar Júlía og Senía Guðmundsdætur Gähwiller sem búa í sitt hvoru landinu erlendis og starfa báðar sem fyrirsætur. Blaðamaður ræddi við þær um þeirra ævintýri.
Júlía er 22 ára gömul með BA í arkítektúr og Senía 27 ára lyfjafræðingur sem er á leið í doktorsnám við Háskólann í Basel. Þær byrjuðu báðar að sitja fyrir sem unglingar.
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„Ég byrjaði að módelast á Íslandi þegar ég var fimmtán ára, eftir að umboðsskrifstofa hafði samband við mig. Síðan þá hef ég verið á samningi hjá EY Agency.
Haustið 2024 flutti ég til Prag í skiptinám og vann þar á samningi með náminu,“ segir Júlía og bætir við: „Ég er mjög þakklát fyrir þá reynslu að starfa erlendis í fyrsta sinn, enda er markaðurinn þar allt annar en heima. Síðastliðinn maí flutti ég síðan til Berlínar, þar sem ég er nú búsett og starfa á samningum víða um Evrópu.“
Það var um sextán ára aldur sem Senía fékk fyrstu tækifærin í bransanum.
„Ég byrjaði hér heima á Íslandi en fyrir fimm árum flutti ég út til Sviss og þá fór ég á samninga þar sem höfðu í för með sér enn fleiri verkefni og samstörf víða um Evrópu. Að búa á meginlandinu er mikill kostur fyrir starfið því maður hefur meiri tök á að taka að sér verkefni með litlum fyrirvara.
Fyrir mig er það að vinna sem módel samhliða námi og vinnu mjög gefandi og góð tilbreyting frá hversdagsleikanum sem lyfjafræðingur.“
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Systurnar voru frekar samstíga í lífinu þegar þær bjuggu báðar á Íslandi.
„Við vorum mjög líkar þegar við vorum yngri, bæði í útliti og stíl, og við deildum einnig mörgum áhugamálum, eins og að spila í sinfóníuhljómsveit, dansa og auðvitað að módelast.
Eftir að við fluttum að heiman hafa leiðir okkar aðeins legið í sundur, en við höfum enn mjög náið samband. Við vitum alltaf hvað hin er að bralla og pössum upp á að hittast reglulega,“ segja þær brosandi en þær hafa verið svo heppnar að geta unnið mikið saman, sérstaklega á fyrstu árum fyrirsætuferilsins.
„Núna þegar við erum búsettar á ólíkum stöðum er því miður aðeins minna um það. Að okkar mati eru verkefnin sem við tökum að okkur saman oft þau skemmtilegustu og því erum við alltaf opnar fyrir sameiginlegum verkefnum.“
Júlía flutti til Berlínar í vor og býr þar með kærastanum sínum en stelpurnar eiga rætur að rekja til Íslands, Sviss og Þýskalands.
„Því ólumst við upp við fleiri en eitt tungumál, sem hefur reynst okkur mikill kostur þegar kemur að því að búa erlendis, bæði í námi og starfi sem módel. Við komum þó báðar reglulega heim til Íslands og munum alltaf eiga okkar heimili þar, vini og fjölskyldu.“
Ævintýrin eru á hverju horni hjá systrunum en Júlía lauk bakkalárnámi í arkitektúr við Listaháskóla Íslands síðastliðinn maí.
„Ég stefni á að sækja um meistaranám á næsta ári á Norðurlöndunum eða í Þýskalandi og ætla að vinna fram að því. Síðan eru mörg skemmtileg verkefni framundan, meðal annars tökur í Parma á Ítalíu í næstu viku, ferðalög og fleiri verkefni í Tokyo, Japan,“ segir Júlía brosandi.
Stóra systir hennar, Senía, fór í meistaranám í lyfjafræði fyrir fimm árum og því fylgdi sérnám í klínískri lyfjafræði í Basel.
„Núna í haust stefni ég á að hefja doktorsnám í lyfjafræði hér úti. Meðfram starfinu sem lyfjafræðingur hafa mér boðist alls konar verkefni víða um Evrópu sem ég hef verið að vinna í.
Eins og er er ég stödd í Ho Chi Minh í VÍetnam þar sem ég mun einnig fara í verkefni,“
segir Senía.
Þær segja ótal margt skemmtilegt við starfið.
„Mér finnst skemmtilegast við starfið að fá að ferðast fyrir verkefni og kynnast fjölbreyttu og hæfileikaríku fólki í bransanum, bæði fyrir framan og fyrir aftan myndavélina. Starfið er líka ótrúlega fjölbreytt, enginn dagur er eins og það er einmitt það sem gerir það svo skemmtilegt,“ segir Júlía og Senía bætir við:
„Ég hef mjög gaman af samstarfinu við fatahönnuði og ljósmyndara. Með starfinu sem módel fær maður vera hluti af verkum listamanna, vera hluti af sköpunarferlinu og gera hugmyndir að veruleika. Það sem stendur upp úr er fólkið og vinátturnar sem hafa orðið til í gegnum starfið.“
Sömuleiðis eru margar hliðar krefjandi.
„Starfið er það ófyrirsjáanlegt að maður veit aldrei hvernig næstu vikur og mánuðir líta út. Einn af krefjandi en jafnframt skemmtilegustu þáttum starfsins er að taka þátt í tískuvikum, það felur í sér mikil hlaup á milli prufa, mátanir og bið eftir símtölum.
Það getur fylgt því mikil streita að bíða klukkutímum saman í röð með fullt af öðru hæfileikaríku fólki til þess eins að fá nokkrar mínútur fyrir framan dómnefnd. Það getur líka verið erfitt að fá höfnun, en það er óhjákvæmilegur hluti af starfinu,“ segir Júlía og Senía tekur undir og bætir við:
„Starfið sem módel getur verið krefjandi á köflum, sérstaklega þegar maður þarf að ferðast mikið fyrir verkefni. Ferðalög fyrir starfið eru þó líka spennandi og opna fyrir ný tækifæri. Fyrir mig hefur það reynt töluvert á vaktarplanið og skipulagningu að koma módelstarfinu saman við starfið sem lyfjafræðingur.“
Þær finna báðar fyrir því að í módel-geiranum ríkir mikil samkeppni um stöður, verkefni og útlit og það er stöðugt verið að bera saman.
„Það getur einnig tekið á en með tímanum byggir maður sér upp eins konar varnarskerm. Það er mikilvægt að minna sig á, að það er ekkert persónulegt og ekki taka höfnunum eða leiðinlegum athugasemndum inn á sig.“
Verkefnin sem standa upp úr eru fjölbreytt og fjölmörg og hafa oft verið mikil upplifun.
„Ég hef fengið tækifæri til að taka þátt í fjölmörgum skemmtilegum verkefnum, en nokkur þeirra standa sérstaklega upp úr, þar á meðal verkefni fyrir L’Oréal Paris, sýning fyrir Kasia Kucharska SS27 á tískuvikunni í Berlín og editorial myndataka fyrir Sleek Magazine.
Auk þess fékk ég að taka þátt í King and Conqueror og fleiri sjónvarpsverkefnum sem voru tekin upp á Íslandi. Það var ótrúlega skemmtileg reynsla og gaman að fá innsýn í þann hluta kvikmynda- og sjónvarpsbransans,“ segir Júlía.
Tískuvikur standa líka upp úr hjá Seníu
„Verkefnin sem ég hef unnið eru nokkuð mörg, sérstaklega eftirminnilegt fyrir mig var að taka þátt í viðburðum tískuviku í Basel og tískusýningu í Róm. Auk þess var auglýsing fyrir Rivella, sem er svissneskur gosdrykkur, mjög skemmtileg.
Við erum sammála um það að sérstaklega dýrmætt sé að fá að taka þátt í verkefnum heima á Íslandi fyrir íslensk hönnunarmerki, eins og Hildi Yeoman, Anitu Hirlekar og Júlía nýlega fyrir Karó Pieces, sem og tískusýningum hjá upprennandi fatahönnuðum við Listaháskóla Íslands.“
Þær hafa sömuleiðis sankað að sér mörgum ógleymanlegum augnablikum úr starfinu.
„Við gætum líklega talið upp óteljandi eftirminnilegar og svolítið steiktar sögur úr verkefnum sem eru mjög fyndnar í dag þegar litið er til baka, en voru kannski ekki jafn skemmtilegar á meðan á þeim stóð.“
Júlía var sem dæmi nýlega nærri send upp á spítala eftir mátun fyrir tískusýningu hér í Berlín.
„Kjólarnir voru úr hörðu efni og svo þröngir að það þurfti átta manns til að klæða módelin í og úr en ég endaði daginn með brákað rifbein og öndunarerfiðleika eftir að hafa hrasað í kjólnum.
Ég hef líka lent í fleiri slíkum atvikum, til dæmis þegar ég þorði ekki að láta vita að skórnir fyrir sýningu pössuðu ekki alveg. Í kjölfarið hrasaði ég, sem betur fer þó aðeins á æfingum og baksviðs.
Kannski er líka skemmtilegt að nefna að verkefnið sem flestir á Íslandi tengja mig við og minnast á er líklega sumarauglýsing ÓB og dansinn minn í henni sem virðist hafa fest sig í minningu hjá mörgum,“ segir Júlía brosandi.
Senía tók nýverið þátt í tískusýningu fyrir brúðarkjóla sem haldin var miðaldakastala sem var ógleymanleg.
„Kjólarnir sem við módelin vorum í voru svo fyrirferðarmiklir en miðalda gangarnir og stigarnir sérstaklega einbreiðir, sem gerði það nánast ómögulegt að mætast á göngunum og reyndi heldur betur á fólkið á bak við tjöldin sem átti í fullu fangi með að aðstoða, bera flíkur og stúlkur upp og niður.
Sjálf er ég hávaxin og það kom nýlega fyrir að karlkyns módelið sem var með mér í auglýsingunni var lágvaxnari en ég. Hann var því látinn standa á palli til að jafna það út.“
Heimþráin gerir stundum vart við sig.
„Ég held að það fylgi því alltaf ákveðin heimþrá að flytja að heiman, en það hjálpar mikið að hafa reynslu af því að búa erlendis. Ég er líka heppin að vera ekki að flytja á alveg nýjan stað, ég á vini í Berlín, kærasta og tala auðvitað tungumálið.
Sem betur fer er Ísland ekki svo langt í burtu og því auðvelt fyrir vini og fjölskyldu að koma í heimsókn,“ segir Júlía. Senía segir sérstaklega auðvelt að finna fyrir henni þegar það eru viðburðir heima sem þær missa af.
„En það hjálpar án efa að tala tungumálið og eiga ættingja hér úti og vini. Svo er mikill kostur að það sé beint flug á milli Sviss og Íslands, svo það er mjög einfalt að koma heim í helgarferðir.“
Þær halda alltaf góðri tengingu heim en eru ekki alveg samstíga í því hvenær þær ætla að flytja heim.
Júlía gerir ráð fyrir því að vera búsett erlendis allavega á komandi árum.
„Bæði fyrir nám og vinnu. Það er þó aldrei að vita nema leiðin liggi aftur heim til Íslands í framtíðinni.“
Senía segir að lokum Ísland verði alltaf hennar heima.
„Sérstaklega ef ég eignast börn í framtíðinni, ég held að það sé ekki til betri staður en Ísland til þess að alast upp.“