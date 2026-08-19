Harry Bretaprins og Meghan, hertogahjónin af Sussex, hyggjast flytja aftur til Bretlands ásamt börnum sínum tveimur, Archie prins og Lillíbet prinsessu. Þau fluttu til Bandaríkjanna árið 2020.
Breskir miðlar greina frá þessu. Samkvæmt heimildum Sky News hefur Karl Bretakonungur verið upplýstur um áform hjónanna að flytja aftur heim til Bretlands og er sagður fagna því að fá að hitta fjölskylduna oftar.
Mikið hefur verið fjallað um stirt samband innan konungsfjölskyldunnar á síðustu árum en Harry og Meghan ákváðu að hætta að sinna hlutverkum sínum í konungsfjölskyldunni árið 2020 og fluttu í kjölfarið til Kaliforníu í Bandaríkjunum. Þá var Archie prins tæplega eins árs gamall.
Fjölskyldan ætli sér að setjast að fyrir utan London og að börnin, sem nú eru sjö og fimm ára, muni hefja skólagöngu í breskum skóla í september.
Talið er að engin breyting verði á stöðu hjónanna sem óstarfandi meðlimir konungsfjölskyldunnar og verða þau því áfram „almennir borgarar,“ segir í umfjöllun BBC. Harry hafi aðeins í örfá skipti sótt Bretland heim síðan fjölskyldan fluttist til Bandaríkjanna, og þá yfirleitt einn síns liðs.
Fjölskyldan heimsótti Karl Bretakonung í Highgrove í júlí síðastliðnum en það var fyrsta heimsókn þeirra í fjögur ár eða frá því árið 2022 þegar þau voru viðstödd útför Elísabetar drottningar.