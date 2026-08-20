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fimmtudagur 20. ágúst 2026
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Fasteignamarkaður
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Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
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Samkvæmislífið
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Menning
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Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
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Samhengið með Sif
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Kvöldfréttir
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild kvenna
Grindavík/Njarðvík
Fram
Fótbolti - Sambandsdeildin
Víkingur Reykjavík
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Messi skoraði en allt varð vitlaust í lokin
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Tveir látnir og sjö særðir eftir að maður ók niður hjólreiðalið
Sport
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Kvöldfréttir
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild kvenna
Grindavík/Njarðvík
Fram
Fótbolti - Sambandsdeildin
Víkingur Reykjavík
Borac Banja Luka
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Reykholtsmálið
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