Barcelona átti ekki í neinum vandræðum með hollenska liðið Feyenoord þegar að liðin mættust í fyrstu umferð Meistaradeildar Evrópu í kvöld, lokatölur 5-1. Amin Cosic fékk ekki að spila sinn fyrsta leik í deildinni með Viking sem laut í lægra haldi gegn Stuttgart í Þýskalandi.
Barcelona vann 5-1 sigur á Feyeynoord á Nývangi í leik þar sem að Börsungar réðu lögum og lofum frá upphafi til enda.
Eftir mörk frá Raphinha og Karim Adeyemi snemma leiks leiddu Börsungar með tveimur mörkum í hálfleik 2-0 og á 57.mínútu bætti Raphinha við þriðja marki liðsins og sínu öðrum marki í leiknum. 3-0.
Lamine Yamal bætti svo við fjórða marki Barcelona áður en Sam Steijn klóraði í bakkann fyrir Feyenoord. 4-1.
En undir lok leiks var röðin komin að nýjasta leikmanni Barcelona, Gabriel Jesus sem gekk í raðir liðsins frá Arsenal á dögunum.
Jesus innsiglaði 5-1 sigur Barcelona á 85.mínútu. Fyrsta mark hans fyrir spænska stórveldið í hans öðrum leik fyrir félagið.
Á sama tíma heimsótti norska liðið Viking, Stuttgart í Þýskalandi. Íslendingurinn Amin Cosic var á meðal varamanna Viking og kom ekkert við sögu í leik kvöldsins sem lauk með 3-1 sigri Stuttgart. Ermedin Demirovic fór hamförum í liði heimamanna og skoraði öll þrjú mörk liðsins.