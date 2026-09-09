Fótbolti

Jesus á skotskónum í stór­sigri Börsunga

Aron Guðmundsson skrifar
Gabriel Jesus fagnar marki sínu, því fyrsta í treyju Barcelona, í kvöld.
Gabriel Jesus fagnar marki sínu, því fyrsta í treyju Barcelona, í kvöld. Vísir/Getty

Barcelona átti ekki í neinum vand­ræðum með hollenska liðið Feyenoord þegar að liðin mættust í fyrstu um­ferð Meistara­deildar Evrópu í kvöld, lokatölur 5-1. Amin Cosic fékk ekki að spila sinn fyrsta leik í deildinni með Viking sem laut í lægra haldi gegn Stutt­gart í Þýska­landi.

Barcelona vann 5-1 sigur á Feyeynoord á Nývangi í leik þar sem að Börsungar réðu lögum og lofum frá upphafi til enda. 

Eftir mörk frá Raphinha og Karim Adeyemi snemma leiks leiddu Börsungar með tveimur mörkum í hálfleik 2-0 og á 57.mínútu bætti Raphinha við þriðja marki liðsins og sínu öðrum marki í leiknum. 3-0. 

Lamine Yamal bætti svo við fjórða marki Barcelona áður en Sam Steijn klóraði í bakkann fyrir Feyenoord. 4-1. 

En undir lok leiks var röðin komin að nýjasta leikmanni Barcelona, Gabriel Jesus sem gekk í raðir liðsins frá Arsenal á dögunum. 

Jesus innsiglaði 5-1 sigur Barcelona á 85.mínútu. Fyrsta mark hans fyrir spænska stórveldið í hans öðrum leik fyrir félagið. 

Á sama tíma heimsótti norska liðið Viking, Stuttgart í Þýskalandi. Íslendingurinn Amin Cosic var á meðal varamanna Viking og kom ekkert við sögu í leik kvöldsins sem lauk með 3-1 sigri Stuttgart. Ermedin Demirovic fór hamförum í liði heimamanna og skoraði öll þrjú mörk liðsins. 

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