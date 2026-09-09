Söguleg stund fyrir Viking í kvöld Andri Broddason skrifar 9. september 2026 14:16 Amin Cosic gekk til liðs við Viking í sumar frá KR. Mynd/Viking Viking frá Noregi mætir Stuttgart í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Norskum liðum í fótbolta hefur gengið vel og eru tvö norsk lið í Meistaradeildinni í ár auk þess sem landsliðið stóð sig vel á heimsmeistaramótinu í sumar. Í fyrsta skipti í sögu félagsins er Viking frá Noregi að spila í Meistaradeild Evrópu. Liðið mætir Stuttgart í kvöld í einum stærsta leik félagsins frá upphafi. Bodø/Glimt spilar einnig í Meistaradeildinni á þessu tímabili og er því Noregur með tvö lið í Meistaradeildinni í fyrsta skipti síðan árið 1999. Sebastian Hoeneß, þjálfari Stuttgart, er heillaður af norskum fótbolta og segir að lið Vikings hefði getað staðið sig vel í þýsku úrvalsdeildinni. „Það var mjög gaman að fylgjast með norska landsliðinu í sumar á heimsmeistaramótinu. Liðið er ekki bara með Haaland heldur eru þrír eða fjórir aðrir leikmenn í hæsta gæðaflokki í stærstu deildunum. Noregur er lítið land en þrátt fyrir það er mikið af frábærum liðum. Bodø/Glimt sýndi það á síðasta ári.“ Mikil uppsveifla hefur verið í norskum fótbolta undanfarið og í norskum íþróttum almennt. Morten Jensen, þjálfari Vikings, segir ástæðuna fyrir því vera að leikmenn og þjálfarar leggi hart að sér. „Við leggjum áherslu á okkar eigin leikstíl. Einnig hafa þjálfarar orðið betri og sérhæfðari. Það eru mun fleiri hæfir þjálfarar í Noregi bæði í landsliðum og félagsliðum,“ segir Jensen en tekur þó fram að það sé ekki sjálfsagt fyrir lið að vera í Meistaradeild Evrópu. Flest lönd vilja vera þar og það er mikil samkeppni um hvert sæti í deildinni. Búast má við að Amin Cosic verði í leikmannahóp Vikings í kvöld og bætist þá í hóp Íslendinga sem hafa spilað í Meistaradeild Evrópu. Hann gekk til liðs við félagið í sumar frá KR og var í byrjunarliðinu þegar liðið vann Aalesund í norsku úrvalsdeildinni. Norski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Íslendingar erlendis Mest lesið Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Íslenski boltinn Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Enski boltinn Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Íslenski boltinn Laskaður á líkama og sál eftir þungt högg Formúla 1 Vitna í bíl sem Bin Laden styrkti Formúla 1 Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Enski boltinn „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Fleiri fréttir Söguleg stund fyrir Viking í kvöld Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Messi að kaupa hundrað prósent hlut í spænsku félagi Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Haaland sýndi enga miskunn og sótti stigin þrjú í Portúgal Súr endir á Meistaradeildarkvöldi Hákonar og Lille Gjafir Inter urðu þeim að falli gegn Real Madrid Fyrsti sigur Aston Villa á tímabilinu kom í Meistaradeildinni Stór varða í langþráðri endurkomu Patriks: „Eitt skref í einu“ Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Mourinho fékk úðara að gjöf Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Treyjur Liverpool taka breytingum Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Dagskráin í dag: Meistaradeildin hefst og Hákon er þar í eldlínunni Árni Gautur heiðraður af ÍA Sjá meira