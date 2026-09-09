Fótbolti

Sögu­leg stund fyrir Viking í kvöld

Andri Broddason skrifar
Amin Cosic gekk til liðs við Viking í sumar frá KR.
Amin Cosic gekk til liðs við Viking í sumar frá KR. Mynd/Viking

Viking frá Noregi mætir Stuttgart í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Norskum liðum í fótbolta hefur gengið vel og eru tvö norsk lið í Meistaradeildinni í ár auk þess sem landsliðið stóð sig vel á heimsmeistaramótinu í sumar.

Í fyrsta skipti í sögu félagsins er Viking frá Noregi að spila í Meistaradeild Evrópu. Liðið mætir Stuttgart í kvöld í einum stærsta leik félagsins frá upphafi. Bodø/Glimt spilar einnig í Meistaradeildinni á þessu tímabili og er því Noregur með tvö lið í Meistaradeildinni í fyrsta skipti síðan árið 1999.

Sebastian Hoeneß, þjálfari Stuttgart, er heillaður af norskum fótbolta og segir að lið Vikings hefði getað staðið sig vel í þýsku úrvalsdeildinni.

„Það var mjög gaman að fylgjast með norska landsliðinu í sumar á heimsmeistaramótinu. Liðið er ekki bara með Haaland heldur eru þrír eða fjórir aðrir leikmenn í hæsta gæðaflokki í stærstu deildunum. Noregur er lítið land en þrátt fyrir það er mikið af frábærum liðum. Bodø/Glimt sýndi það á síðasta ári.“

Mikil uppsveifla hefur verið í norskum fótbolta undanfarið og í norskum íþróttum almennt. Morten Jensen, þjálfari Vikings, segir ástæðuna fyrir því vera að leikmenn og þjálfarar leggi hart að sér.

„Við leggjum áherslu á okkar eigin leikstíl. Einnig hafa þjálfarar orðið betri og sérhæfðari. Það eru mun fleiri hæfir þjálfarar í Noregi bæði í landsliðum og félagsliðum,“ segir Jensen en tekur þó fram að það sé ekki sjálfsagt fyrir lið að vera í Meistaradeild Evrópu. Flest lönd vilja vera þar og það er mikil samkeppni um hvert sæti í deildinni.

Búast má við að Amin Cosic verði í leikmannahóp Vikings í kvöld og bætist þá í hóp Íslendinga sem hafa spilað í Meistaradeild Evrópu. Hann gekk til liðs við félagið í sumar frá KR og var í byrjunarliðinu þegar liðið vann Aalesund í norsku úrvalsdeildinni.

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