Evrópumeistararnir hófu titilvörn sína með pomp og prakt Aron Guðmundsson skrifar 9. september 2026 21:04 Ferran Torres var frábær í liði PSG í kvöld og skoraði þrennu. Vísir/Getty Ríkjandi Evrópumeistarar félagsliða, Paris Saint-Germain, hóf titilvörn sína í Meistaradeild Evrópu á stórsigri gegn Slovan Bratislava á Prinsavöllum í kvöld. Lokatölur 6-1 sigur PSG. Sigur PSG aldrei í hættu í kvöld og mætti segja að ein af nýju stjörnum liðsins, spænski sóknarmaðurinn Ferran Torres, hafi stolið senunni með þrennunni sem hann skoraði. Ousmane Dembele skoraði einnig tvö fyrir PSG á meðan að Fabián Ruiz batt endahnútinn á 6-1 sigur liðsins. Evrópumeistararnir ekki í vandræðum í sínum fyrsta leik í Meistaradeildinni þetta tímabilið. Á sama tíma vann Sporting Lissabon sterkan endurkomusigur gegn Galatasaray á heimavelli. Sporting varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark í upphafi leiks en mörk frá Gerry Catamo, Luis Suárez og Rodrigo Zalazar tryggðu Sporting 3-1 sigur. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti Mest lesið Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Íslenski boltinn Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Mikael beittur kynþáttaníði Fótbolti Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Enski boltinn Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Enski boltinn Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Enski boltinn Fleiri fréttir Evrópumeistararnir hófu titilvörn sína með pomp og prakt Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Stórbrotin Ída Marín með þrennu í sigri Hammarby Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík Jesus á skotskónum í stórsigri Börsunga Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Mikael beittur kynþáttaníði Frysta egg frítt fyrir landsliðskonur Söguleg stund fyrir Viking í kvöld Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Messi að kaupa hundrað prósent hlut í spænsku félagi Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Haaland sýndi enga miskunn og sótti stigin þrjú í Portúgal Súr endir á Meistaradeildarkvöldi Hákonar og Lille Gjafir Inter urðu þeim að falli gegn Real Madrid Fyrsti sigur Aston Villa á tímabilinu kom í Meistaradeildinni Stór varða í langþráðri endurkomu Patriks: „Eitt skref í einu“ Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Sjá meira