Fótbolti

Evrópu­meistararnir hófu titilvörn sína með pomp og prakt

Aron Guðmundsson skrifar
Ferran Torres var frábær í liði PSG í kvöld og skoraði þrennu.
Ferran Torres var frábær í liði PSG í kvöld og skoraði þrennu. Vísir/Getty

Ríkjandi Evrópumeistarar félagsliða, Paris Saint-Germain, hóf titilvörn sína í Meistaradeild Evrópu á stórsigri gegn Slovan Bratislava á Prinsavöllum í kvöld. Lokatölur 6-1 sigur PSG.

Sigur PSG aldrei í hættu í kvöld og mætti segja að ein af nýju stjörnum liðsins, spænski sóknarmaðurinn Ferran Torres, hafi stolið senunni með þrennunni sem hann skoraði. 

Ousmane Dembele skoraði einnig tvö fyrir PSG á meðan að Fabián Ruiz batt endahnútinn á 6-1 sigur liðsins. Evrópumeistararnir ekki í vandræðum í sínum fyrsta leik í Meistaradeildinni þetta tímabilið. 

Á sama tíma vann Sporting Lissabon sterkan endurkomusigur gegn Galatasaray á heimavelli. 

Sporting varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark í upphafi leiks en mörk frá Gerry Catamo, Luis Suárez og Rodrigo Zalazar tryggðu Sporting 3-1 sigur. 

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