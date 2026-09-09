Frysta egg frítt fyrir landsliðskonur Sindri Sverrisson skrifar 9. september 2026 15:02 Spænska landsliðið er ríkjandi heimsmeistari og vann sig inn á næsta HM með því meðal annars að vinna Ísland 6-1 á Laugardalsvelli í júní. vísir/Anton Heimsmeistarar Spánar í fótbolta kvenna geta nú með stuðningi spænska knattspyrnusambandsins fengið að frysta egg úr sér og fara í frjósemismeðferð ókeypis. Ákvörðunin er umdeild og óttast sumir að með þessu sé verið að pressa á leikmenn að fresta barneignum. Spænska sambandið tilkynnti í gær um samning við Tambre-klíníkina sem bjóða mun spænskum landsliðskonum, sem og dómurum í spænsku úrvalsdeildinni, upp á ókeypis frjósemismeðferðir og frystingu eggja. Leikmenn spænska landsliðsins hafa fagnað þessu og sjá fram á betra svigrúm til að geta einbeitt sér að fótboltaferlinum en samt stefnt að móðurhlutverkinu þegar þær telja það tímabært. „Við sem fyrirliðar höfðum áhyggjur – það er leikmönnum afar mikilvægt að fá að prófa það að spila á HM – varðandi það að samræma það við þrána um að verða móðir,“ sagði Alexia Putellas við spænska blaðið El País fyrr í þessum mánuði. „Ég fann þessa þrá ekki fyrr en að undanförnu. Þökk sé ótrúlegri vinnu sambandsins þá hefur náðst samkomulag við klíník sem gerir okkur kleift að fyrsta egg á meðan fótboltaferillinn er á fullu, eins lengi og við viljum,“ sagði Putellas. Alexia Putellas, Jennifer Hermoso og Irene Paredes með bikarinn eftir að Spánn varð heimsmeistari 2023.Getty/Julieta Ferrario Spænska knattspyrnusambandið hefur áður einnig gert leikmönnum kleift að hafa börnin sín með sér á ferðalögum vegna landsleikja, til að mynda á stórmótum, og á það við bæði kvenna- og karlaliðið sem nú eru bæði ríkjandi heimsmeistarar. Af hverju að fjármagna frestun barneigna? Ekki eru allir hrifnir af því að spænska sambandið standi fyrir því að leikmenn geti fryst egg og frestað barneignum. Í þeim hópi er spænski þrístökkvarinn Ana Peleteiro-Compaoré Brión sem veltir fyrir sér hvort spænska sambandið geri þetta með eigin hag fyrir brjósti. Hún sagði á Instagram: „Vandamálið er augljóslega ekki frysting eggja. Vandamálið er: Af hverju er sambandið sem þessar konur starfa fyrir með áhuga á að fjármagna það að þeir fresti barneignum? Þetta er vandinn sem blasir við mér. Er þetta gert til að auðvelda konum að verða mæður eða er þetta til að auðvelda þeim að sleppa því á meðan þær eru að spila?“ Næsta heimsmeistaramót kvenna er næsta sumar í Brasilíu, þar sem Spánverjar eiga titil að verja. Fótbolti Frjósemi Mest lesið Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Íslenski boltinn Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Enski boltinn Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Íslenski boltinn Laskaður á líkama og sál eftir þungt högg Formúla 1 Vitna í bíl sem Bin Laden styrkti Formúla 1 Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Enski boltinn „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Fleiri fréttir Söguleg stund fyrir Viking í kvöld Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Messi að kaupa hundrað prósent hlut í spænsku félagi Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Haaland sýndi enga miskunn og sótti stigin þrjú í Portúgal Súr endir á Meistaradeildarkvöldi Hákonar og Lille Gjafir Inter urðu þeim að falli gegn Real Madrid Fyrsti sigur Aston Villa á tímabilinu kom í Meistaradeildinni Stór varða í langþráðri endurkomu Patriks: „Eitt skref í einu“ Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Mourinho fékk úðara að gjöf Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Treyjur Liverpool taka breytingum Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Dagskráin í dag: Meistaradeildin hefst og Hákon er þar í eldlínunni Árni Gautur heiðraður af ÍA Sjá meira