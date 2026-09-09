Fótbolti

Frysta egg frítt fyrir landsliðskonur

Sindri Sverrisson skrifar
Spænska landsliðið er ríkjandi heimsmeistari og vann sig inn á næsta HM með því meðal annars að vinna Ísland 6-1 á Laugardalsvelli í júní.
Spænska landsliðið er ríkjandi heimsmeistari og vann sig inn á næsta HM með því meðal annars að vinna Ísland 6-1 á Laugardalsvelli í júní. vísir/Anton

Heimsmeistarar Spánar í fótbolta kvenna geta nú með stuðningi spænska knattspyrnusambandsins fengið að frysta egg úr sér og fara í frjósemismeðferð ókeypis. Ákvörðunin er umdeild og óttast sumir að með þessu sé verið að pressa á leikmenn að fresta barneignum.

Spænska sambandið tilkynnti í gær um samning við Tambre-klíníkina sem bjóða mun spænskum landsliðskonum, sem og dómurum í spænsku úrvalsdeildinni, upp á ókeypis frjósemismeðferðir og frystingu eggja.

Leikmenn spænska landsliðsins hafa fagnað þessu og sjá fram á betra svigrúm til að geta einbeitt sér að fótboltaferlinum en samt stefnt að móðurhlutverkinu þegar þær telja það tímabært.

„Við sem fyrirliðar höfðum áhyggjur – það er leikmönnum afar mikilvægt að fá að prófa það að spila á HM – varðandi það að samræma það við þrána um að verða móðir,“ sagði Alexia Putellas við spænska blaðið El País fyrr í þessum mánuði.

„Ég fann þessa þrá ekki fyrr en að undanförnu. Þökk sé ótrúlegri vinnu sambandsins þá hefur náðst samkomulag við klíník sem gerir okkur kleift að fyrsta egg á meðan fótboltaferillinn er á fullu, eins lengi og við viljum,“ sagði Putellas.

Alexia Putellas, Jennifer Hermoso og Irene Paredes með bikarinn eftir að Spánn varð heimsmeistari 2023.Getty/Julieta Ferrario

Spænska knattspyrnusambandið hefur áður einnig gert leikmönnum kleift að hafa börnin sín með sér á ferðalögum vegna landsleikja, til að mynda á stórmótum, og á það við bæði kvenna- og karlaliðið sem nú eru bæði ríkjandi heimsmeistarar.

Af hverju að fjármagna frestun barneigna?

Ekki eru allir hrifnir af því að spænska sambandið standi fyrir því að leikmenn geti fryst egg og frestað barneignum. Í þeim hópi er spænski þrístökkvarinn Ana Peleteiro-Compaoré Brión sem veltir fyrir sér hvort spænska sambandið geri þetta með eigin hag fyrir brjósti. Hún sagði á Instagram:

„Vandamálið er augljóslega ekki frysting eggja. Vandamálið er: Af hverju er sambandið sem þessar konur starfa fyrir með áhuga á að fjármagna það að þeir fresti barneignum? Þetta er vandinn sem blasir við mér. Er þetta gert til að auðvelda konum að verða mæður eða er þetta til að auðvelda þeim að sleppa því á meðan þær eru að spila?“

Næsta heimsmeistaramót kvenna er næsta sumar í Brasilíu, þar sem Spánverjar eiga titil að verja.

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