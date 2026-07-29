Slapp vel þegar bíll hans valt yfir 200 metra niður Bolafjall Birgir Olgeirsson skrifar 29. júlí 2026 15:04 Á myndinni má sjá ratstjárstöðina á Bolafjalli sem Landhelgisgæslan rekur. Fjallið er tæplega 700 metra hátt. Vísir/Vilhelm Bílstjóri slapp með minniháttaráverka eftir að bifreið hans valt tvö til þrjú hundruð metra niður Bolafjall við Bolungarvík. Atvikið átti sér stað nú á þriðja tímanum að sögn Hlyns Snorrasonar, yfirlögregluþjóns á Ísafirði. Lögreglan var með mikinn viðbúnað vegna tilkynningarinnar. Horft yfir Bolungarvík af Bolafjalli. Vegurinn upp fjallið er um níu kílómetra langur, brattur og að mestu malarvegur. Hann liggur upp í 638 metra hæð og er aðeins opinn almennri umferð yfir sumarið.Vilhelm Tveir lögreglubílar, tveir sjúkrabílar og björgunarsveit fóru á vettvang en þegar þangað var komið reyndist bílstjórinn með minniháttar áverka og því fór betur en áhorfðist. Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar. Bíllinn er sagður gjörónýtur en tildrög slyssins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Bolafjall rís 638 metra yfir Bolungarvík og vegurinn þangað upp er brattur og að mestu malarvegur. Hann var upphaflega lagður vegna ratsjárstöðvarinnar á fjallinu en er opinn almenningi yfir sumarið. Umferð um veginn hefur aukist mikið eftir að útsýnispallur var opnaður á fjallinu árið 2022. Slysið varð þannig að bíllinn féll af fjallinu í átt að Bolungarvík, en ekki að sjónum þar sem er algjörlega þverhnýpt. Fréttin hefur verið uppfærð. Mest lesið Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Innlent Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Erlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Slapp vel þegar bíll hans valt yfir 200 metra niður Bolafjall Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Erlent Fleiri fréttir „Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Slapp vel þegar bíll hans valt yfir 200 metra niður Bolafjall Hafdís Huld í bæjarstjórastólinn Lýsa eftir landnámshænu við KFC í Hafnarfirði Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Sjá meira