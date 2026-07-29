Innlent

Slapp vel þegar bíll hans valt yfir 200 metra niður Bolafjall

Birgir Olgeirsson skrifar
Á myndinni má sjá ratstjárstöðina á Bolafjalli sem Landhelgisgæslan rekur. Fjallið er tæplega 700 metra hátt.
Á myndinni má sjá ratstjárstöðina á Bolafjalli sem Landhelgisgæslan rekur. Fjallið er tæplega 700 metra hátt. Vísir/Vilhelm

Bílstjóri slapp með minniháttaráverka eftir að bifreið hans valt tvö til þrjú hundruð metra niður Bolafjall við Bolungarvík. 

Atvikið átti sér stað nú á þriðja tímanum að sögn Hlyns Snorrasonar, yfirlögregluþjóns á Ísafirði. Lögreglan var með mikinn viðbúnað vegna tilkynningarinnar.

Horft yfir Bolungarvík af Bolafjalli. Vegurinn upp fjallið er um níu kílómetra langur, brattur og að mestu malarvegur. Hann liggur upp í 638 metra hæð og er aðeins opinn almennri umferð yfir sumarið.Vilhelm

Tveir lögreglubílar, tveir sjúkrabílar og björgunarsveit fóru á vettvang en þegar þangað var komið reyndist bílstjórinn með minniháttar áverka og því fór betur en áhorfðist. 

Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar. 

Bíllinn er sagður gjörónýtur en tildrög slyssins liggja ekki fyrir að svo stöddu. 

Bolafjall rís 638 metra yfir Bolungarvík og vegurinn þangað upp er brattur og að mestu malarvegur. Hann var upphaflega lagður vegna ratsjárstöðvarinnar á fjallinu en er opinn almenningi yfir sumarið. Umferð um veginn hefur aukist mikið eftir að útsýnispallur var opnaður á fjallinu árið 2022.

Slysið varð þannig að bíllinn féll af fjallinu í átt að Bolungarvík, en ekki að sjónum þar sem er algjörlega þverhnýpt.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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