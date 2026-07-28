Innlent

Hátt hlut­fall karl­manna á tvígtugs­aldri á bótum

Jakob Bjarnar skrifar
Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, segir að sér hafi brugðið þegar hann sá hversu hátt hlutfall ungs fólks, einkum karlmanna um tvítugt, voru að þiggja fjárhagsaðstoð bæjarins.
Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, segir að sér hafi brugðið þegar hann sá hversu hátt hlutfall ungs fólks, einkum karlmanna um tvítugt, voru að þiggja fjárhagsaðstoð bæjarins. vísir/lýður

Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar var á línunni í Bítinu í morgun og upplýsti þar að óvenju margir ungir einstaklingar njóti fjárhagsaðstoðar á Suðurnesjum. Hann segir vísbendingar um að þetta sé ekki bara svona í Reykjanesbæ.

Vilhjálmur er nú, skömmu eftir sveitarstjórnarkosningar, í óðaönn að taka til í fjármálum bæjarins og vinda ofan af ýmsu því sem hann telur óráðsíu í opinberum rekstri.

„Grunntekjur sveitarfélagsins eru í útsvari og fasteignagjöldum. Svo kemur inn í það jöfnunarsjóður og einskiptistekjur sem eru bæði gatnagerðargjöld og byggingarréttargjald. Við boðuðum það í okkar hundrað daga áætlun og höfum talað skýrt um það allan tímann að við ætluðum að standa fyrir einni mestu skattalækkun sem hefur orðið á sveitarstjórnarstiginu um langan tíma, leyfi ég mér að fullyrða. 

Við ætlum að afnema innviðagjöld sem sett hafa verið á hér í Reykjanesbæ. Við ætlum ekki að hafa nein lóða- eða innviðagjöld og erum að vinna í að afnema þau. Þetta er rót verðbólguvandans og hægt á allri uppbyggingu.“

Þannig ætla Vilhjálmur og ný bæjarstjórn að bjóða fjölskyldur og fyrirtæki velkomin til Reykjanesbæjar. Þá eru breytingar fyrirhugaðar í félagsþjónustunni.

„Það sem kom mér á óvart og mér brá er hversu hátt hlutfall ungs fólks, sérstaklega ungra karlmanna, er að njóta fjárhagsaðstoðar. Menn um tvítugt sem hafa ekki verið á vinnumarkaði og eru komnir á fjárhagsaðstoð. Ég ætla að skoða það hvort þetta sé svona almennt um landið – ég hef fengið vísbendingar um að þetta sé ekki bara svona hjá okkur.“

Vilhjálmur segir þau hjá bæjaryfirvöldum í Reykjanesbæ komin í mikla vinnu við að skoða hvernig hægt er að koma á virkniúrræðum innan bæjarins.

„Okkur langar að fegra bæinn og erum með fjölbreytt störf hjá sveitarfélaginu. Við ætlum að aðstoða fólk þannig. Það er ekki gott ef fólk festist í fátækragildru, hefur ekki tilgang og festist á fjárhagsaðstoð. Við munum gera allt sem við getum til að hjálpa þeim til sjálfshjálpar, fá störf og koma þeim í virkni.“

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