Innlent

Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Lögregla hafði í ýmsu að snúast á vaktinni og barst meðal annars tilkynning um tvö laus hross. Haft var samband við aðila sem sagðist myndu redda málum.
Lögregla hafði í ýmsu að snúast á vaktinni og barst meðal annars tilkynning um tvö laus hross. Haft var samband við aðila sem sagðist myndu redda málum. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt vegna einstaklings sem var að hringja dyrabjöllum í fjölbýlishúsi og endaði á því að brjóta sér leið inn. Málið er í rannsókn. Þá var tilkynnt um yfirstandandi slagsmál og tvo þjófnaði í verslunum.

Þetta er meðal þess sem kemur fram í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.

Viðbragðsaðilum barst einnig tilkynning um eld í bifreið. Eldsupptök eru óljós en talið er að hann hafi kviknað vegna bilunnar. Málið er í rannsókn. Þá barst tilkynning um gasleka í fjölbýlishúsi en lyktin fannst í kyndiklefa. Slökkvilið og sjúkraflutningamenn voru boðaðir á vettvang og gripið til „bráðabirgðaráðstafana“.

Nokkrir ökumenn voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars fyrir akstur undir áhrifum. Þá voru að minnsta kosti fjórir grunaðir um akstur án ökuréttinda.

Lögreglu barst einnig tilkynning um árekstur og afstungu og er það mál í rannsókn.

Lögreglumál

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