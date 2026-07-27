Lá á bjöllunum og endaði á því að brjótast inn Hólmfríður Gísladóttir skrifar 27. júlí 2026 06:37 Lögregla hafði í ýmsu að snúast á vaktinni og barst meðal annars tilkynning um tvö laus hross. Haft var samband við aðila sem sagðist myndu redda málum. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt vegna einstaklings sem var að hringja dyrabjöllum í fjölbýlishúsi og endaði á því að brjóta sér leið inn. Málið er í rannsókn. Þá var tilkynnt um yfirstandandi slagsmál og tvo þjófnaði í verslunum. Þetta er meðal þess sem kemur fram í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Viðbragðsaðilum barst einnig tilkynning um eld í bifreið. Eldsupptök eru óljós en talið er að hann hafi kviknað vegna bilunnar. Málið er í rannsókn. Þá barst tilkynning um gasleka í fjölbýlishúsi en lyktin fannst í kyndiklefa. Slökkvilið og sjúkraflutningamenn voru boðaðir á vettvang og gripið til „bráðabirgðaráðstafana“. Nokkrir ökumenn voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars fyrir akstur undir áhrifum. Þá voru að minnsta kosti fjórir grunaðir um akstur án ökuréttinda. Lögreglu barst einnig tilkynning um árekstur og afstungu og er það mál í rannsókn. Lögreglumál Mest lesið Stór skjálfti á Nesjavöllum Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Innlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Innlent Á fjórða hundrað hafa flúið heimili sín vegna gróðurelda Erlent Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Innlent Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? Innlent Fleiri fréttir Stór skjálfti á Nesjavöllum Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? „Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Komst undan ásamt fjölskyldunni „Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn“ Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Þúsund ára gömul mynt fannst í gamalli verbúð Íslendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum Fleiri en þeir sem tókust á lentu í átökum ungmenna Áttu eitthvað vantalað við manninn sem endaði fram af svölunum Ari úrskurðaður í gæsluvarðhald á Kýpur Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Skynet langt undan en íslensk stjórnvöld þurfa að vera undirbúin Sjá meira