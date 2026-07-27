Innlent

Stór skjálfti á Nesja­völlum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Skjálftinn var 4,1 að stærð og átti upptök sín á Hengilssvæðinu.
Skjálftinn var 4,1 að stærð og átti upptök sín á Hengilssvæðinu. Vísir/Vilhelm

Skjálfti að stærðinni 4,1 mældist við Nesjavelli klukkan tuttugu og fimm mínútur í eitt í nótt. 

Skjálftinn fannst vel á höfuðborgarsvæðinu en lesendur Vísis segjast einnig hafa orðið varir við skjálftann á Suðurlandi, Akranesi og norður í Búðardal. 

Skjálftinn var 4,1 að stærð en upptök hans voru við Nesjavelli, að sögn náttúruvársérfræðings hjá Veðurstofu Íslands. Skjálftanum hefur fylgt minniháttar eftirskjálftavirkni.

Þetta er stærsti skjálftinn á Nesjavöllum síðan 1998 þegar skjálfti af stærð 4,6 mældist á svipuðum slóðum, segir í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. 

Fréttin hefur verið uppfærð. 

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