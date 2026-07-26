Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flughlaði Áróra L Davíðsdóttir skrifar 26. júlí 2026 22:43 Icelandair skilaði mettekjum. Vísir/Anton Nítíu og þrír, eða helmingur farþega vélar Icelandair urðu eftir á flugvelli í Alicante á Spáni í dag eftir að hún var rýmd vegna bilunar í neyðarútgangi vélarinnar. Flestir þurftu að fljúga heim í fleiri en einum fluglegg. Flogið var til Íslands með hinn helming farþega vélar Icelandair eftir einhverja seinkun en barnafjölskyldur voru settar í forgang. Tugir Íslendinga, þar á meðal fjölskyldur með ung börn, voru skildir eftir á flugvellinum í Alicante á Spáni í nótt vegna bilunar sem kom upp í flugvél Icelandair. Allir farþegarnir voru komnir um borð í flugvélina þegar bilun á neyðarútgangi hennar varð til þess að hún var rýmd af farþegum og farangri og einungis helmingur farþega, eða 93 talsins, fékk að fara aftur um borð. Sjá einnig: Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Hinn helmingur farþeganna, aðrir 93, urðu eftir á flugvellinum í Alicante. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segist ekki geta staðfest hvort að allir strandaglóparnir séu komnir heim en áætlað hafi verið að koma öllum heim í dag. Reynt hafi verið að setja barnafjölskyldur í forgang en annars hafi verið handahófskennt hvaða farþegar flugu heim með vél Icelandair og hverjir urðu eftir. Sjá einnig: „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Bilaður neyðarútgangur hafa valdið því að vélin var rýmd. Ein neyðarrennibraut vélarinnar hafi virkjast að hluta til á flughlaði en þurfti að endurstilla hana og varð hún því óvirk. „Ákveðið var að það besta í stöðunni væri að fljúga með helming farþega,“ segri Guðni en gerð sé krafa um að ákveðið margir virkir útgangar séu á ákveðinn fjölda farþega. Bilunin hafi gerst með skömmum fyrirvara og því hafi Icelandair bent þeim sem eftir urðu að bóka hótelgistingu, taka kvittun og hafa samband við fyrirtækið varðandi endurgreiðslur. „Síðan fór okkar fólk að reyna að redda öllum heim,“ segir Guðni. Flestir þeirra 93 sem urðu eftir hafi flogið með öðrum flugfélögum en Icelandair, og flestir í fleiri en einum fluglegg. Fréttin hefur verið uppfærð. Áður stóð að neyðarrennibraut vélarinnar hafi virkjast á flugbraut en hið rétta er að hún virkjaðist á flughlaði. Spánn Icelandair Mest lesið Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Innlent „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Innlent Áhrifavaldur drepin eftir hún minntist á ásakanir í garð eiginmannsins Erlent „Uppáhaldið“ hans Epsteins mun erfa veldið Erlent Ráðgjafar áhyggjufullir og Trump gerði hlé á árásum Erlent Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Innlent Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Innlent „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Innlent Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Innlent Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman Innlent Fleiri fréttir Rennibraut vélarinnar hafi virkjast á flugbrautinni Ekki gott að möguleg lögbrot hafi fengið að malla árum saman „Fólk bara fór í hina úlpuna sína og brosti“ Umræða í hnút: Hann segir, hún segir, þarna stendur... hvað er rétt? „Alltaf tortryggin gagnvart boði um gull og græna skóga“ „Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Hafi sagt að ekki mætti gefa svo mikið morfín en gerði það samt Strandaglópar á Spáni og vont veður á Brennslunni Fjölskyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt Fokin tjöld og slagsmál á Bræðslunni Fluttur á bráðamóttökuna eftir vinnuslys í Kópavogi Evrópumálin, sala áfengis og kjarasamningar á Sprengisandi Stærsta rafflugvélin fær grænt ljós á fyrsta flug Hvassviðri hefur sett strik í reikninginn á Bræðslunni Flúðu heimili sitt vegna gróðurelda: „Þetta verður ekki fallegt, fjallið er allt brunnið“ Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Bráð veikindi og alelda bíll við Kambana Komst undan ásamt fjölskyldunni „Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn“ Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Þúsund ára gömul mynt fannst í gamalli verbúð Íslendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum Fleiri en þeir sem tókust á lentu í átökum ungmenna Áttu eitthvað vantalað við manninn sem endaði fram af svölunum Ari úrskurðaður í gæsluvarðhald á Kýpur Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Skynet langt undan en íslensk stjórnvöld þurfa að vera undirbúin „Klappað eins og það væri stórstjarna að koma inn“ Sjá meira