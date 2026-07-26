Innlent

Renni­braut vélarinnar hafi virkjast á flug­hlaði

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Icelandair skilaði mettekjum.
Icelandair skilaði mettekjum. Vísir/Anton

Nítíu og þrír, eða helmingur farþega vélar Icelandair urðu eftir á flugvelli í Alicante á Spáni í dag eftir að hún var rýmd vegna bilunar í neyðarútgangi vélarinnar. Flestir þurftu að fljúga heim í fleiri en einum fluglegg. Flogið var til Íslands með hinn helming farþega vélar Icelandair eftir einhverja seinkun en barnafjölskyldur voru settar í forgang. 

Tugir Íslendinga, þar á meðal fjölskyldur með ung börn, voru skildir eftir á flugvellinum í Alicante á Spáni í nótt vegna bilunar sem kom upp í flugvél Icelandair. Allir farþegarnir voru komnir um borð í flugvélina þegar bilun á neyðarútgangi hennar varð til þess að hún var rýmd af farþegum og farangri og einungis helmingur farþega, eða 93 talsins, fékk að fara aftur um borð.

Sjá einnig: Fjöl­skyldur skildar eftir á Alicante um miðja nótt

Hinn helmingur farþeganna, aðrir 93, urðu eftir á flugvellinum í Alicante. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segist ekki geta staðfest hvort að allir strandaglóparnir séu komnir heim en áætlað hafi verið að koma öllum heim í dag. Reynt hafi verið að setja barnafjölskyldur í forgang en annars hafi verið handahófskennt hvaða farþegar flugu heim með vél Icelandair og hverjir urðu eftir. 

Sjá einnig: „Eins og ein­hverjir fá­vitar á gólfinu, korter í að grenja“

Bilaður neyðarútgangur hafa valdið því að vélin var rýmd. Ein neyðarrennibraut vélarinnar hafi virkjast að hluta til á flughlaði en þurfti að endurstilla hana og varð hún því óvirk. „Ákveðið var að það besta í stöðunni væri að fljúga með helming farþega,“ segri Guðni en gerð sé krafa um að ákveðið margir virkir útgangar séu á ákveðinn fjölda farþega. 

Bilunin hafi gerst með skömmum fyrirvara og því hafi Icelandair bent þeim sem eftir urðu að bóka hótelgistingu, taka kvittun og hafa samband við fyrirtækið varðandi endurgreiðslur. „Síðan fór okkar fólk að reyna að redda öllum heim,“ segir Guðni.

Flestir þeirra 93 sem urðu eftir hafi flogið með öðrum flugfélögum en Icelandair, og flestir í fleiri en einum fluglegg. 

Fréttin hefur verið uppfærð. Áður stóð að neyðarrennibraut vélarinnar hafi virkjast á flugbraut en hið rétta er að hún virkjaðist á flughlaði. 

Spánn Icelandair

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