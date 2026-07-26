„Eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 26. júlí 2026 13:43 Perla Sól Guðjónsdóttir, Ragna Sól Ragnarsdóttir, Emelía Ósk Kristjánsdóttir og Marta Sjonja Maríusdóttir, strandaglópar á Spáni. aðsend „Það kom enginn að tala við okkur. Það voru engar upplýsingar. Við stóðum og sátum eins og einhverjir fávitar á gólfinu, korter í að grenja, allar geðveikt pirraðar og búnar á því. Klukkan var svo seint um nóttina. Síðan horfum við í kringum okkur og sjáum bara einhverjar fjölskyldur og krakka sofandi í ferðatösku. Það var líka einhver eldgömul kona að rífa kjaft við alla.“ Þetta segja þær Perla Sól Guðjónsdóttir, Ragna Sól Ragnarsdóttir, Emelía Ósk Kristjánsdóttir og Marta Sjonja Maríusdóttir sem eru allar nýlega orðnar 21 árs. Þær urðu allar strandaglópar á Spáni eftir að tæknilegir örðugleikar komu upp um borð vél Icelandair í nótt. Um 90 Íslendingar voru skildir eftir á flugvellinum í Alicante á Spáni í nótt. Allir farþegarnir voru komnir um borð í flugvélina þegar bilun á neyðarútgangi hennar varð til þess að hún var rýmd af farþegum og farangri og einungis helmingur farþega fékk að fara aftur um borð. Aðrir urðu eftir á flugvellinum. Hér fyrir neðan má sjá þegar flugmaðurinn tilkynnti vondu fréttirnar. Eins og sjá má er ungu konunni ekki skemmt. Perla, Ragna, Marta og Emelía, fjórar stelpur rétt yfir tvítugt sem urðu strandaglópar í Alicante, segja nóttina hafa einkennst af ringulreið og gremju. Val á því hver fengi að fara með flugvélinni heim hafi líkst happdrætti. Þær segja einkar leiðilegt að svona skuli hafa farið fyrir fyrstu utanlandsferðinni á þeirra eigin vegum. „Það var ekkert verið að pæla í því hverjir fengu að fara og hverjir væru með hverjum. Sem betur fer vorum við stelpurnar allar saman og okkur var sem betur fer ekki skipt upp. Við þurftum bara að endurhlaða appið og síðan kom í ljós hvort maður var með sæti eða ekki. Við vorum enn með miðana okkar og áttum að prófa að skanna til að sjá hvort við fengjum að fara með eða ekki,“ segja þær sem segja valið algjörlega hafa verið handahófskennt. Erfitt að redda hóteli um miðja nótt Þau segja að bilun hafi orðið þegar einhver reyndi að opna neyðarútgang. Þær voru ekki vissar um hvort það hafi verið starfsmaður flugvallarins eða farþegi. „Það var búið að loka henni, neyðarrennibrautin opnaðist og það þurfti einhver að koma og laga það, þá var fluginu seinkað um hálftíma. Síðan var okkur tilkynnt að 93 myndu fá að fara heim en restin þyrfti að vera eftir. Það þurfa að vera tvö svona neyðarbox svo það sé fullur farþegafjöldi. En af því að það var bara eitt eftir þá mátti bara helmingurinn fara með vélinni. Síðan höfðu þau bara einn klukkutíma og 48 mínútur til að leysa úr þessu ástandi því annars myndi áhöfnin springa. Þau mættu þá ekki vinna lengur.“ Ungu konurnar á góðum degi í dýragarði.Aðsend Þremur klukkutímum síðar hafi þær fengið þær upplýsingar að þær þyrftu sjálfar að finna sér gistingu. „Þið þurfið sjálfar að redda ykkur hóteli og bara 170 evrur dekkaðar af því. Þannig við þurftum samt að borga og það um miðja nótt. Það er smá erfitt að redda hóteli um miðja nótt, það var allt fullt. Klukkan var orðin hálf fjögur eða eitthvað. Þegar ég hringdi í Icelandair var ég númer 26 í röðinni,“ segir hún en þegar komið var að þeim í símtalinu barst þeim tölvupóstur frá Icelandair með flugferðum heim. Langt ferðalag og kostnaður fram undan Núna taki við um sólarhrings ferðalag heim með millilendingu í Madríd og Amsterdam. „Það er flug í kvöld klukkan 21.30 frá Alicante til Madrid og þá erum við komin til Madrid um 23.00. Síðan er næsta flug klukkan 09.00 um morguninn svo við þurfum annað hótel fyrir þá nótt. Við fljúgum þá til Amsterdam og þá er millilending frá 12 til 15. Og síðan frá Amsterdam til Keflavíkur með Icelandair. Við eigum að vera lent þar klukkan hálf fjögur á mánudeginum. Þetta eru samtals 20 tímar.“ Þær segja ferðalagið eðli málsins samkvæmt nokkuð dýrt fyrir ungar konur enda þurfi þær að versla sér mat og bóka hótelherbergi með skömmum fyrirvara. Þær séu úrvinda eftir nóttina. „Mig langar heim. Ég skil ekkert hvað við erum að gera hérna sko. Við vitum ekkert hvað við erum að gera og hvar við erum. Við fengum líka bara hótelherbergi í neyð og fengum fimm tíma í hótelherberginu í heild. Við fundum bara einhvern veitingastað og borguðum 65 evrur fyrir mat,“ segja þær og halda áfram. „Þetta var ótrúlega illa skipulagt. Við fengum ekki að vita neitt. Við vorum bara allt í einu ekki með sæti og þurftum að ná í töskurnar okkar. Þær voru allt í einu mættar inn. Það kom enginn að tala við okkur. Þetta er líka fyrsta stelpuferðin okkar. Það er nú þegar svo stressandi að vera ungar stelpur í utanlandsferð. Þetta er fyrsta ferðin mín án foreldris eða forráðamanns,“ segja þær og bíða spenntar eftir að komast heim og fagna því í það minnsta að fá upplifun úr havaríinu. Ekki hefur gengið eftir að fá upplýsingar um málið hjá Icelandair í morgun. 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