Fjöldi Íslendinga var fastur á Alicante á Spáni í nótt vegna bilunar sem kom upp í flugvél Icelandair. Hluti farþegana fékk þó að fljúga heim. Við ræðum við hóp stúlkna sem eru strandaglópar á Spáni.
Ástæða þess að tvær konur voru grunaðar í tengslum við andlát konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum var framburður samstarfsmanns þeirra. Þó voru engin læknisfræðileg gögn sem bentu til þess að nokkuð grunsamlegt hefði átt sér stað.
Talsverður vindur og úrkoma var í gærkvöldi og nótt á Borgarfirði eystra, þar sem tónlistarhátíðin Bræðslan fer fram um helgina. Veðrið setti strik í reikninginn í gærkvöldi og nótt. Þar sem tjöld fuku og slagsmál voru tilkynnt.
Maðurinn sem grunaður er um að hafa ekið inn í þvögu fólks í Berlín í gærkvöldi, reyndi að ferðast til Sýrlands í fyrra. Hann er sagður hafa verið í samskiptum við vígamenn Íslamska ríkisins.