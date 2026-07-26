Lögreglunni var tilkynnt um vinnuslys, í gærkvöldi eða um nýliðna nótt, í Kópavogi. Einn var fluttur á bráðamóttökuna með sjúkrabíl með áverka á höfði.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Frekari upplýsingar um málið liggja ekki fyrir.
Í dagbókinni segir einnig frá þremur tilkynningum um líkamsárásir. Ein þeirra mun hafa verið framin í Kópavogi. Þar var einn maður handtekinn og vistaður í fangageymslu.
Í Hafnarfirði var svo tilkynnt um tvær líkamsárásir. Annars vegar var kona, sem sögð er hafa verið í annarlegu ástandi, handtekinn fyrir árás og vistuð í fangageymslu.
Hins vegar var tilkynnt um minniháttar líkamsárás. Grunaður gerandi var farinn af vettvangi þegar lögreglu bar að garði, en samkvæmt dagbókinni er vitað hver sá er.
Greint er frá talsvert fleiri málum í dagbók lögreglunnar þennan sunnudagsmorguninn. Mörg þeirra varða umferðina, líkt og akstur undir áhrifum, og hraðaakstur.