Bræður bandaríska leikarans Chadwick Boseman, sem lést úr ristilkrabbameini árið 2020 einungis fjörutíu og þriggja ára að aldri, hafa stefnt ekkju hans, Taylor Simone Ledward-Boseman, vegna meðferðar hennar á margra milljóna dala dánarbúi hans. Þeir fara fram á að hún verði svipt yfirráðum yfir dánarbúinu en Boseman hafði ekki verið búinn að gera erfðaskrá þegar hann lést.
Þeir Derrick Boseman og Kevin Boseman, bræður leikarans, hafa lagt fram beiðni til dómstóls í Los Angeles um að þvinga ekkju Black Panther-stjörnunnar, Taylor Simone Ledward Boseman, til að úthluta peningum til fjölskyldumeðlima og að hún verði svipt yfirráðum yfir dánarbúi hans.
Þegar Boseman lést árið 2020, fjórum árum eftir að hann greindist með ristilkrabbamein, átti hann eignir að verðmæti 3,8 milljóna dala, eða um 480 milljónir íslenskra króna, en lést án þess að hafa gert erfðaskrá. Þetta kemur fram í umfjöllun breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið.
Þar er einnig greint frá því að bræðurnir haldi því fram að ekkja Boseman hafi farið illa með úthlutun fjármunanna og að henni sé „ekki treystandi fyrir áframhaldandi umsjón með dánarbúinu“.
Boseman er best minnst fyrir að leika aðalhlutverk T'Challa, konungs Wakanda, í Óskarsverðlaunamyndinni Black Panther frá Marvel sem sló í gegn árið 2018.
Hann og Taylor Simone Ledward Boseman áttu engin börn saman og úrskurðaði dómstóll að fimmtíu prósent dánarbúsins ætti að renna til hennar en hún var einnig skipuð skiptastjóri dánarbúsins. Sömuleiðis áttu tuttugu og fimm prósent að renna til hvors foreldris Boseman.
Bræður leikarans lögðu fram fyrrnefnda beiðni til dómstólsins í síðustu viku fyrir hönd foreldra sinna, Leroy og Carolyn Boseman. Í frétt BBC er greint frá því að í beiðninni hafi þeir sagt að ekkjan „hefði enn ekki skipt búinu“ og „haldi áfram að beita einhliða yfirráðum“ yfir því.
Ledward, R&B-tónlistarkona sem notast við listamannanafnið Sahn, byrjaði með Boseman árið 2015 og þau giftu sig aðeins sex dögum fyrir andlát leikarans, í ágúst 2020.
Hér fyrir neðan má sjá atriði úr kvikmyndinni Black Panther frá árinu 2018 þar sem konungurinn T´Challa kemur við sögu: