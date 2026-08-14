Ótímabært að hafa áhyggjur af áhrifum mögulegs verkfalls á sjúkraflug Eiður Þór Árnason skrifar 14. ágúst 2026 14:21 Flugvélar geta farið hraðar en þyrlur Landhelgisgæslunnar og flogið við erfiðari veðuraðstæður. Á hinn bóginn getur þyrla lent og tekið á loft á mun fleiri stöðum. Vísir/Viktor Freyr Kjarasamningar flugmanna við Norlandair hafa verið lausir í að nálgast tíu mánuði en flugfélagið sinnir meðal annars sjúkraflugi um allt land. Langt var milli aðila en samninganefndir hafa síðan færst nær markmiðum flugmanna, að sögn fulltrúa þeirra. Sumarleyfi hafi tafið viðræður en þær séu nú að fara í gang á ný. Ótímabært sé að hafa áhyggjur af áhrifum mögulegs verkfalls á sjúkraflug. Þetta segir Davíð Smári Jóhannsson, formaður samninganefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna gagnvart Norlandair. Hann bindur vonir við að fundað verði í deilunni í næstu viku. Auk launa sé rætt um breytingar á vinnufyrirkomulagi og flugmenn Norlandair hafi mikinn áhuga á því að komast inn í fast vaktakerfi líkt og þekkist á spítölum og hjá slökkviliðum. Norlandair gerir út frá Akureyrarflugvelli og Reykjavíkurflugvelli. Vísir/Viktor Freyr Í dag sé vinnuskrá gefin út með tveggja vikna fyrirvara og flugmenn viti ekki hvernig vinnu þeirra verði háttað lengra fram í tímann. Davíð segir að þetta reyni sérstaklega á fjölskyldufólk og flugmenn óski þess að fá meiri fyrirsjáanleika. Aðspurður um gang viðræðna segir Davíð að „þær mættu ganga hraðar en það er allavega samtal í gangi.“ „Við funduðum síðast í byrjun júní og svo hafa aðeins tölvupóstar gengið á milli. Þannig að það er kannski ekki alveg stopp.“ Hátt í fimmtíu flugmenn Kjarasamningar flugmanna og Norlandair hafa verið lausir frá 1. nóvember en félagið er með sjúkraflug, áætlunarflug og leiguflug. „Norlandair sinnir mjög mikilvægu starfi uppi á Grænlandi, bæði fyrir vísindasamfélagið og danska herinn,“ segir Davíð. Norlandair og fyrirrennarar þess hafi til að mynda flogið fyrir danska herinn frá árinu 1975. Bæði hafi verið farið með hermenn og Danaprins. Nuuk er höfuðborg Grænlands.AP/Evgeniy Maloletka Norlandair gerir út frá Akureyri og Reykjavík og starfa þar alls 46 flugmenn, að sögn Davíðs sem starfaði lengi fyrir félagið. Allir flugmennirnir séu undir í kjaraviðræðunum. Davíð segir of snemmt að hafa áhyggjur af því að flugmenn sem sinni sjúkraflugi endi í verkfalli. „Við erum ekki komnir til sáttasemjara enn þá, þannig að við erum ekki komin þangað og sjúkraflugið er náttúrulega neyðarflug. Þannig að ég held að það sé ekki tímabært að fara að óttast eitthvað um það. Alls ekki.“ Flug Kjaramál Sjúkraflutningar Tengdar fréttir Þúsund sjúkraflug á árinu: „Fyrsta skipti sem við brjótum þann múr“ Sjúkraflugferðum hefur fjölgað umtalsvert á milli ára en slökkviliðsstjóri á Akureyri segir ástæðurnar vera margar. Það hafi hátt í níutíu flugferðir verið skráðar það sem af er liðnum júlímánuði, sem sé met, en gott veður víða um land, ferðamannastraumur og minni heilbrigðisþjónusta í boði á landsbyggðinni sé meðal þess sem valdi miklum fjölda ferða. Það sé nauðsynlegt að auka fjármagn til að tryggja góða þjónustu. 25. júlí 2026 18:07 Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Innlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent „Þjóðin á rétt á að vita“ Innlent Fleiri fréttir Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hafa áhyggjur af áhrifum mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Sjá meira