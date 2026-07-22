Brasilíski miðjumaðurinn Casemiro hefur gengið í raðir Inter Miami. Félagið tilkynnti leikmanninn nú í dag. Casemiro kemur frítt en hann framlengdi ekki samninginn sinn við Manchester United þrátt fyrir að stuðningsmenn félagsins vildu það.
Casemiro er 34 ára gamall og var einn af lykilmönnum Manchester United á síðasta tímabili. Hann var þar í fjögur ár en Casemiro tilkynnti fyrr í ár að hann væri að fara frá félaginu. Þrátt fyrir að vera að fara frá félaginu sungu stuðningsmenn Manchester United og báðu hann um að vera allavega eitt ár í viðbót. Casemiro stóð við sína ákvörðun og fór frá enska félaginu.
Miðjumaðurinn gerði garðinn frægan hjá Real Madrid en þar skoraði hann 24 mörk og vann spænsku deildina þrisvar og Meistaradeild Evrópu fimm sinnum ásamt fleiri titlum.
Midfield, reinforced. Bem-vindo, @Casemiro! 🇧🇷https://t.co/1GW3A40qvD pic.twitter.com/ZmM0IXUXux— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026
Midfield, reinforced. Bem-vindo, @Casemiro! 🇧🇷https://t.co/1GW3A40qvD pic.twitter.com/ZmM0IXUXux
Nú hefur hann gengið í raðir Inter Miami og mun þar vera liðsfélagi gömlu mótherja sinna en Luis Suarez og Lionel Messi voru báðir leikmenn Barcelona og eru nú hjá Inter Miami. Þar er einnig Sergio Reguilon sem var liðsfélagi hans hjá Real Madrid. Það er því nóg af leikmönnum sem Casemiro kannast við.
A new No. 5 is in the 305. @Casemiro is Home. 🙌 pic.twitter.com/VNL4FeHgub— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026
A new No. 5 is in the 305. @Casemiro is Home. 🙌 pic.twitter.com/VNL4FeHgub
Inter Miami vann MLS-bikarinn árið 2025 og er sem stendur í öðru sæti austurdeildar MLS með 31 stig eftir fimmtán leiki. Inter Miami á leik gegn Chicago Fire í kvöld og er liðið einu sæti á eftir Inter Miami í deildinni.